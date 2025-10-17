Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BREAKING NEWS: BLT Kembali Cair di Oktober sampai Desember 2025 

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 17 Oktober 2025 |17:07 WIB
BREAKING NEWS: BLT Kembali Cair di Oktober sampai Desember 2025 
Pemerintah Umumkan Pencairan BLT di Oktober sampai Desember 2025. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
JAKARTA - Pemerintah kembali mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Oktober, November, dan Desember 2025. Bantuan ini diberikan kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto menugaskan untuk mengumumkan paket ekonomi berupa pemberian BLT untuk kesejahteraan rakyat dan program pemagangan lulusan perguruan tinggi pada hari ini.

"Terkait BLT, Bapak Presiden minta menambahkan BLT ini yang diberikan Oktober, November, dan Desember 2025. Dan akan diterima oleh 35.046.783 KPM," ujar Airlangga di Kantor Pos Cikini, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Airlangga mengatakan, jumlah BLT yang diberikan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya. Adapun penerimanya adalah Desil I sampai IV berdasarkan DTSEN.

"Bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang, kalau asumsi 1 KPM terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak," ujarnya.

Airlangga menegaskan, BLT tambahan ini berbeda dengan BLT reguler yang sudah disalurkan Kemensos kepada 20,88 juta keluarga melalui program PKH dan juga bantuan sembako.

 

