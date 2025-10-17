Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Fakta Purbaya Siap Pecat Pegawai Kemenkeu yang Nongkrong di Starbucks saat Jam Kerja

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 19 Oktober 2025 |05:10 WIB
3 Fakta Purbaya Siap Pecat Pegawai Kemenkeu yang Nongkrong di Starbucks saat Jam Kerja
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencatat 15.933 pengaduan masyarakat . (foto: Okezone.com/Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencatat 15.933 pengaduan masyarakat yang diterima pada layanan pengaduan Lapor Pak Purbaya yang resmi dibuka Rabu, 15 Oktober 2025. Salah satu laporan yang mengejutkan adalah perilaku oknum pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang kerap nongkrong di Starbucks sambil mengenakan seragam dinas setiap hari.

Layanan ini memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran terkait layanan perpajakan dan bea cukai melalui WhatsApp di nomor 082240406600.

Berikut fakta-fakta menarik terkait update Lapor Purbaya dan laporan mengejutkan dari masyarakat, Minggu (17/10/2025):

1. Update Lapor Pak Purbaya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, dalam dua hari pertama, jumlah laporan yang diterima terbilang sangat tinggi.

“Ini laporan ini sudah masuk dalam dua hari ini masuk berapa? 15.933 WA (WhatsApp),” ujar Purbaya.

Tujuannya untuk mencegah perilaku pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berpotensi mengarah pada pemerasan maupun tindakan ilegal lainnya.

2. Ada Laporan Pegawai Bea Cukai Nongkrong di Starbucks

Purbaya membagikan beberapa contoh pengaduan yang masuk kepada media. Salah satunya berasal dari whistleblower yang melaporkan adanya pegawai Bea Cukai yang sering terlihat nongkrong di gerai Starbucks sambil mengenakan seragam dinas setiap hari.

Meski lokasi dan identitas pegawai tersebut tidak disebutkan, pelapor menyebut bahwa pegawai itu sering membicarakan bisnis pengiriman mobil yang diduga miliknya sendiri.

 

Halaman:
1 2
