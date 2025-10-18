Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Turun Drastis, Kini Dijual Rp2,42 Juta per Gram

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 18 Oktober 2025 |09:07 WIB
Harga Emas Antam Turun Drastis, Kini Dijual Rp2,42 Juta per Gram
Harga Emas Antam Turun Drastis, Kini Dijual Rp2,42 Juta per Gram. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Harga emas Antam (ANTM) akhirnya turun pada perdagangan hari ini. Emas Antam turun Rp57.000 menjadi Rp2.428.000 per gram.

Sejalan dengan itu, buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga turun Rp57.000 ke Rp2.277.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut, untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP No. 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 Tahun 2023 dengan tarif 0,25% (sesuai ketentuan yang berlaku), akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT Antam Tbk sebagai penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.264.000

Emas 1 gram: Rp2.428.000

Emas 2 gram: Rp4.796.000

Emas 3 gram: Rp7.169.000

Emas 5 gram: Rp11.915.000

Emas 10 gram: Rp23.775.000

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177062//harga_emas_antam-e60E_large.jpg
Harga Emas Antam Naik Rp24.000, Pecah Rekor Tertinggi Tembus Rp2,4 Juta per Gram!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176839//emas_antam-LGTJ_large.jpg
Harga Emas Antam Meroket, Segram Dibanderol Rp2.383.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176377//emas-9t01_large.jpg
Harga Emas Diprediksi Tembus USD4.100 Akibat Ancaman Trump ke China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176350//emas-9wyW_large.jpg
Harga Emas Antam Naik, Tembus Rp2.305.000 Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175276//emas-ZlWO_large.jpg
Harga Emas Cetak Rekor, Tembus USD4.000 Akibat Shutdown AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3174961//harga_emas_antam-UZFO_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Melesat, Kini Dijual Rp2.284.000 per Gram
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement