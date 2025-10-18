Harga Emas Antam Turun Drastis, Kini Dijual Rp2,42 Juta per Gram

(Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Harga emas Antam (ANTM) akhirnya turun pada perdagangan hari ini. Emas Antam turun Rp57.000 menjadi Rp2.428.000 per gram.

Sejalan dengan itu, buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga turun Rp57.000 ke Rp2.277.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut, untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP No. 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 Tahun 2023 dengan tarif 0,25% (sesuai ketentuan yang berlaku), akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT Antam Tbk sebagai penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.264.000

Emas 1 gram: Rp2.428.000

Emas 2 gram: Rp4.796.000

Emas 3 gram: Rp7.169.000

Emas 5 gram: Rp11.915.000

Emas 10 gram: Rp23.775.000