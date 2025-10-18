Bos Pertamina Patra Niaga Tinjau Toilet SPBU, Ini Hasilnya

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra meninjau langsung kondisi fasilitas di SPBU seperti toilet dan musala. (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA - Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra meninjau langsung kondisi fasilitas di SPBU seperti toilet dan musala dalam kegiatan pantau SPBU yang berlangsung di SPBU 31.12802 MT Haryono, Jakarta pada Jumat 17 Oktober 2025.

Tinjauan ini meningkatkan kenyamanan pelanggan di SPBU. Lalu apa hasilnya?

Mars Ega memberikan arahan kepada operator, pengawas, dan petugas kebersihan agar terus menjaga kebersihan dan kenyamanan fasilitas di SPBU.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh fasilitas di SPBU, seperti toilet dan musala, dalam kondisi bersih, wangi, dan nyaman digunakan masyarakat. Disiplin dan semangat melayani harus dijaga oleh seluruh petugas di lapangan,” ungkap Mars Ega dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (18/10/2025).

Program pantau SPBU ini juga berjalan dari seluruh regional Pertamina Patra Niaga yang melibatkan seluruh pekerja sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.