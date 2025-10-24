Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Maafkan Penyebar Meme Dirinya: Saya Sudah Biasa Dihina Sejak Kecil

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 24 Oktober 2025 |15:58 WIB
Bahlil Maafkan Penyebar Meme Dirinya: Saya Sudah Biasa Dihina Sejak Kecil
Menteri ESDM Bahlil (Foto: Okezone)




JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan telah memaafkan pembuat serta penyebar meme yang berisi hinaan terhadap dirinya.

Bahlil menilai kritik terhadap kebijakan pemerintah adalah hal wajar, namun menyesalkan jika serangan itu bersifat pribadi dan mengandung unsur rasisme.

"Saya pikir kalau ada yang meme-meme apa, udahlah saya maafkan, lah. Nggak apa-apa kok. Sebenarnya kalau kritisi kebijakan itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pribadi, sudah mengarah ke rasis, itu menurut saya nggak bagus, lah," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10/2025). 

Bahlil juga mengaku dirinya sudah terbiasa dihina sejak kecil. Hinaan itu didapatkan karena dia bukan anak seorang pejabat, hanya anak desa dengan kehidupan sederhana. 

"Kalau meme ke pribadi saya, yang sudah mengarah ke pribadi, saya itu memang sudah biasa dihina sejak masih kecil. Karena saya kan bukan anak pejabat, saya kan anak orang dari kampung," ujar Bahlil.
 
"Ibu saya kan memang hanya buruh cuci di rumah orang. Ayah saya buruh bangunan. Jadi hinaan itu terjadi sejak saya SD, masih kecil. Jadi menurut saya itu nggak apa-apa, lah," tambah Bahlil. 

 

