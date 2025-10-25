Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menhub Perintahkan Ramp Check Massal Jelang Libur Nataru 

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 25 Oktober 2025 |13:08 WIB
Menhub Perintahkan Ramp Check Massal Jelang Libur Nataru 
Menhub Dudy Ramp Check (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menekankan pentingnya aspek keselamatan selama masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026), untuk itu ia telah mengintruksikan dilakukannya ramp check di seluruh moda transportasi.

“Kemenhub akan memastikan aspek keselamatan transportasi menjadi prioritas utama, karenanya saya telah menginstruksikan dilakukannya ramp check diseluruh moda transportasi, termasuk dengan SDM-nya. Melalui kegiatan ramp check atau inspeksi keselamatan, Kemenhub memastikan seluruh armada dalam kondisi laik operasi,” kata Menhub Dudy di Jakarta, Sabtu (25/10/2025).

Untuk moda transportasi darat, ramp check akan dilaksanakan secara nasional mulai 7 November 2025 hingga 2 Januari 2026, mencakup terminal, pool bus, hingga jalur wisata strategis. Adapun target operasi ramp check sebanyak 15.000 kendaraan.

Pada moda angkutan kereta api, ramp check dilakukan terhadap sarana dan prasarana perkeretaapian, termasuk pemeriksaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta inspeksi keselamatan di lintas operasi.

Sementara pada sektor angkutan udara, ramp check mencakup 560 unit pesawat penumpang niaga berjadwal, dengan rincian 366 unit siap operasi dan 194 unit sedang dalam perawatan. 

 

Telusuri berita finance lainnya
