Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hekrafnas 2025, Wamenekraf: Bisa Naikkan Ekonomi Kreatif Indonesia 

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 25 Oktober 2025 |21:59 WIB
Hekrafnas 2025, Wamenekraf: Bisa Naikkan Ekonomi Kreatif Indonesia 
Hekrafnas 2025 Bisa Naikkan Ekonomi Kreatif Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar menyatakan Hari Ekonomi Kreatif Nasional atau Hekrafnas 2025 ajang untuk memajukan ekonomi kreatif Indonesia.

"Ini bentuk nyata yang kita sajikan ekonomi kreatif geraknya bener-bener loh dari seluruh pelosok Nusantara," kata Irene dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/10/2025).

"Kita kan sudah kerja sama dengan Gekrafs, juga ada teman-teman dari DPR-MPR, juga ada teman-teman dari komunitas, dan dari swasta juga di sini. Jadi, inilah (kolaborasi) hexahelix yang sesungguhnya," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Gekrafs Kawendra Lukistian, mengatakan Hari Ekonomi Kreatif Nasional ini sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif melalui kolaborasi lintas sektor.

“Hari Ekonomi Kreatif Nasional ini bukan hanya perayaan, tapi bukti nyata bahwa gotong royong antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat bisa menjadi motor penggerak ekonomi bangsa. Ekonomi kreatif adalah masa depan Indonesia,” jelas Kawendra.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/278/3179147/pemerintah-K1kN_large.jpg
Pemerintah Terbitkan Surat Utang Dim Sum Bond Senilai Rp13,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178238/cerita_zulhas_soal_hampir_jadi_menko_perekonomian-LXtG_large.jpeg
Gara-Gara Bahlil, Zulhas Hampir Jadi Menko Perekonomian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177242/ri_swiss-uxec_large.jpg
Dongkrak Ekonomi, RI-Swiss Perkuat Komoditas Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175770/lpdp_defisit-K5WH_large.jpg
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Defisit 3 Tahun Berturut-turut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163694/ekonomi_ri-1oFO_large.jpg
Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 5,4 Persen pada 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162040/ekonomi_ri_semester_ii_2025-SeRl_large.jpg
Ekonomi RI Diprediksi Melemah 4,99 Persen di Semester II 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement