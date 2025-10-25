Hekrafnas 2025, Wamenekraf: Bisa Naikkan Ekonomi Kreatif Indonesia

JAKARTA - Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar menyatakan Hari Ekonomi Kreatif Nasional atau Hekrafnas 2025 ajang untuk memajukan ekonomi kreatif Indonesia.

"Ini bentuk nyata yang kita sajikan ekonomi kreatif geraknya bener-bener loh dari seluruh pelosok Nusantara," kata Irene dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/10/2025).

"Kita kan sudah kerja sama dengan Gekrafs, juga ada teman-teman dari DPR-MPR, juga ada teman-teman dari komunitas, dan dari swasta juga di sini. Jadi, inilah (kolaborasi) hexahelix yang sesungguhnya," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Gekrafs Kawendra Lukistian, mengatakan Hari Ekonomi Kreatif Nasional ini sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif melalui kolaborasi lintas sektor.

“Hari Ekonomi Kreatif Nasional ini bukan hanya perayaan, tapi bukti nyata bahwa gotong royong antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat bisa menjadi motor penggerak ekonomi bangsa. Ekonomi kreatif adalah masa depan Indonesia,” jelas Kawendra.