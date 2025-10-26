Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KA Purwojaya Anjlok, KAI Pastikan Seluruh Penumpang Selamat 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 26 Oktober 2025 |07:32 WIB
KA Purwojaya Anjlok, KAI Pastikan Seluruh Penumpang Selamat 
KA Purwojaya Anjlok, KAI Pastikan Seluruh Penumpang Selamat (Foto: KAI)
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memastikan seluruh penumpang kereta api (KA) Purwojaya tujuan Jakarta-Cilacap selamat usai insiden anjloknya gerbong kereta.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, seluruh penumpang dan awak KA dalam kondisi selamat. 

"Prioritas kami adalah keselamatan dan kenyamanan pelanggan. Dua gerbong bagian belakang KA Purwojaya mengalami anjlok, dan seluruh penumpang telah dievakuasi dengan aman," jelas Anne dalam keterangan resmi, Jakarta, Minggu (26/10/2025). 

Sebanyak 232 penumpang KA Purwojaya berhasil dievakuasi dengan lancar menggunakan enam bus menuju stasiun tujuan masing-masing. Proses evakuasi dibantu oleh petugas di lapangan yang memastikan pelanggan tetap aman dan terlayani dengan baik selama proses berlangsung.

KAI pun menyampaikan permohonan maaf atas gangguan perjalanan akibat anjloknya KA Purwojaya (KA 58F) relasi Gambir-Kroya-Cilacap di Emplasemen Stasiun Kedunggedeh, km 56+1/2, Jawa Barat, pada Sabtu (25/10) pukul 14.14 WIB.

KAI bersama tim dari Daop 1 Jakarta dan unit terkait telah berada di lokasi untuk menangani rangkaian yang terdampak serta melakukan pemeriksaan prasarana agar jalur segera dapat berfungsi normal.

"Untuk sementara, satu jalur di lokasi kejadian dapat dilalui secara terbatas untuk mengatur perjalanan KA lain, sementara jalur lainnya masih dalam tahap penanganan intensif oleh petugas," lanjut Anne.

 

