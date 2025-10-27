Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Pemprov DKI Dukung Penyelenggara Seni Budaya dan Olahraga, Pajak Jadi Makin Ringan

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |08:17 WIB
Pemprov DKI Dukung Penyelenggara Seni Budaya dan Olahraga, Pajak Jadi Makin Ringan
Ilustrasi hiburan konser musik. (Foto: dok Freepik/teksomolika)
A
A
A

JAKARTA – Akhir pekan di Jakarta tampaknya akan semakin ramai. Dari konser musik di taman kota hingga pameran budaya di pusat perbelanjaan, kegiatan seni dan olahraga kini bisa digelar dengan biaya yang lebih ringan. Semua berkat kebijakan baru Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memberi keringanan pajak bagi penyelenggara acara.

Melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 852 Tahun 2025, Pemprov resmi memberikan pengurangan bahkan pembebasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk kegiatan di bidang seni, budaya, sosial, hingga olahraga. 

“Kebijakan ini diharapkan dapat membuka ruang lebih luas bagi kreativitas masyarakat tanpa harus terbebani biaya pajak tinggi,” ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda DKI Jakarta, Morris Danny.

Beberapa jenis kegiatan kini berhak mendapat potongan pajak hingga 50 persen, seperti:

1. Pemutaran film nasional di bioskop

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/16/3179629//youtube_music_download_lagu-KWYo_large.jpg
4 Cara Download Lagu dari YouTube, Gratis Tanpa Aplikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/11/3179605//ilustrasi_umkm-6nB1_large.jpeg
Kolaborasi Shopee dan Meta Hadirkan Pengalaman Belanja Baru, Mudahkan Kreator dan UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179600//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-nQiO_large.jpg
KPK Hentikan Penyelidikan Lahan Sumber Waras: Pengadaan Sesuai Prosedur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/11/3179597//tunaiku-JBDq_large.jpg
Ini Peran Customer Service Jamin Keamanan dan Kenyamanan Layani Pinjaman Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/11/3179582//vinda_meraih_penghargaan_corporate_halal_leadership_award-oaWu_large.JPG
Resmi Hadir di Indonesia, Vinda Raih Corporate Halal Leadership Award dari LPPOM MUI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179539//pasar_barito-72NQ_large.jpg
Dibongkar Paksa, Pedagang di Pasar Barito Sudah Diberi Surat Peringatan 3 Kali
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement