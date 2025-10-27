Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Cara Hitung Token Listrik PLN Oktober 2025, Ada Diskon 50 Persen? 

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |22:17 WIB
Ini Cara Hitung Token Listrik PLN Oktober 2025, Ada Diskon 50 Persen? 
Diskon Listrik PLN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ini cara hitung token listrik PLN Oktober 2025, ada diskon 50 persen? Tarif listrik per KwH terbaru di Oktober 2025 menarik untuk diketahui masyarakat. Hal ini dikarenakan harga yang sama akan terus berlangsung sampai bulan Desember 2025 mendatang.

Dikutip laman PLN, tarif tenaga listrik (TTL) adalah tarif yang boleh dikenakan oleh pemerintah kepada pelanggan PLN. 

Ada setidaknya 37 golongan tarif yang disediakan oleh PLN. Kendati begitu, apabila didasarkan pada mekanisme penyesuaian tarif atau tariff adjustment, maka hanya ada 13 golongan yang tersedia.

Golongan tarif listrik yang termasuk dalam penyesuaian tarif tercantum di dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 7 Tahun 2025. 

Apabila mengacu dari peraturan tersebut, golongan tarif listrik yang dimaksud berkaitan erat dengan keperluan rumah tangga, bisnis, industri, kantor pemerintah, penerangan jalan umum, hingga layanan khusus.

Pada bulan Oktober 2025 ini terdapat tarif tenaga listrik periode Triwulan IV yang berlaku sampai Desember 2025 mendatang. Untuk lebih jelasnya, mari simak uraian lengkapnya berikut ini.

Ada 13 golongan tarif listrik yang ditetapkan oleh PLN. 

 

Halaman:
1 2 3
