HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Minta Kementerian dan Lembaga Percepat Belanja Agar Ekonomi Tembus 5,5%

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |18:00 WIB
Purbaya Minta Kementerian dan Lembaga Percepat Belanja Agar Ekonomi Tembus 5,5%
Purbaya mengaku rutin melakukan safari anggaran ke berbagai K/L guna memastikan pelaksanaan belanja berjalan optimal. (Foto: Okezone.com/Kemenkeu)
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendorong seluruh kementerian dan lembaga (K/L) untuk mempercepat realisasi belanja anggaran di kuartal IV-2025. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat menembus level di atas 5,5% pada akhir tahun.

Untuk memastikan hal tersebut, Purbaya mengaku rutin melakukan safari anggaran ke berbagai K/L guna memastikan pelaksanaan belanja berjalan optimal. Namun, langkah ini sempat menimbulkan beragam tanggapan, termasuk dari Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, yang sebelumnya mengingatkan agar Menkeu tidak terlalu banyak mengomentari kebijakan kementerian lain.

Purbaya menegaskan bahwa pernyataan Misbakhun justru menunjukkan dukungan terhadap upayanya dalam mempercepat realisasi anggaran lintas kementerian. Ia menekankan bahwa kunjungannya ke berbagai instansi bertujuan membantu mempercepat penyerapan anggaran, bukan untuk mengkritik program yang ada.

“Beliau mendukung malah. Tujuannya adalah supaya anggarannya lebih cepat. Saya butuh di triwulan IV ini pertumbuhan ekonomi di atas 5,5%. Jadi semuanya harus belanja kira-kira. Kan saya nggak pernah komentarin, ‘hei, kementerian ini program kamu jelek’. Saya datang ke sana kan, program apa yang bisa saya bantu, ayo kita percepat belanja anggarannya,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (27/10/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Misbakhun menegaskan bahwa hubungan dirinya dengan Menkeu berjalan baik.

“Bahwa tidak terjadi apa pun di antara kita, dan Pak Purbaya menyampaikan, ‘Pak, kita ini kan harus menyambungkan hati. Kalau menyambungkan hati itu kan harus saling ketemu’. Jadi Pak Purbaya menyampaikan bahwa beliau dalam rangka menjalankan semua tugas-tugasnya Bapak Presiden, maka beliau ingin mendapatkan dukungan,” ujarnya.

 

