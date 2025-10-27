Purbaya Tegaskan Tidak Berantem dengan Komisi XI DPR

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan mengungkap alasan pertemuan dengan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, di Jakarta. Purbaya ingin menghilangkan stigma bahwa Kementerian Keuangan tengah berselisih dengan Komisi XI DPR RI.

Hal ini berakar dari sentilan Komisi XI yang menilai Menteri Keuangan terlalu banyak mengomentari kinerja kementerian lain terkait serapan anggaran.

"Diskusi saja bagaimana bagusnya ke depan. Bagaimana pemerintah dengan parlemen saling mendukung, yang terpenting tadi menghilangkan kesan bahwa Keuangan sama Komisi XI berantem," kata Purbaya kepada awak media, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Purbaya mengaku, Ketua Komisi XI DPR mendukung upaya dorongan dari Kementerian Keuangan untuk mempercepat belanja pemerintah. Sebab hal ini akan menjadi kontributor dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi di kuartal IV mendatang.

"Beliau mendukung malah. Tujuannya adalah supaya anggarannya lebih cepat (terserap). Saya butuh di triwulan IV ini pertumbuhan ekonomi di atas 5,5 persen. Jadi semua harus belanja," sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengaku pertemuan yang dilangsungkan pada sesi makan siang itu sejatinya membahas program-program yang dicanangkan Presiden Prabowo dapat tercapai dengan dukungan parlemen.