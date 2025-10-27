Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Tegaskan Tidak Berantem dengan Komisi XI DPR

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |16:05 WIB
Purbaya Tegaskan Tidak Berantem dengan Komisi XI DPR
Purbaya mengaku, Ketua Komisi XI DPR mendukung upaya dorongan dari Kementerian Keuangan untuk mempercepat belanja pemerintah. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan mengungkap alasan pertemuan dengan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, di Jakarta. Purbaya ingin menghilangkan stigma bahwa Kementerian Keuangan tengah berselisih dengan Komisi XI DPR RI.

Hal ini berakar dari sentilan Komisi XI yang menilai Menteri Keuangan terlalu banyak mengomentari kinerja kementerian lain terkait serapan anggaran.

"Diskusi saja bagaimana bagusnya ke depan. Bagaimana pemerintah dengan parlemen saling mendukung, yang terpenting tadi menghilangkan kesan bahwa Keuangan sama Komisi XI berantem," kata Purbaya kepada awak media, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Purbaya mengaku, Ketua Komisi XI DPR mendukung upaya dorongan dari Kementerian Keuangan untuk mempercepat belanja pemerintah. Sebab hal ini akan menjadi kontributor dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi di kuartal IV mendatang.

"Beliau mendukung malah. Tujuannya adalah supaya anggarannya lebih cepat (terserap). Saya butuh di triwulan IV ini pertumbuhan ekonomi di atas 5,5 persen. Jadi semua harus belanja," sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengaku pertemuan yang dilangsungkan pada sesi makan siang itu sejatinya membahas program-program yang dicanangkan Presiden Prabowo dapat tercapai dengan dukungan parlemen.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179117//kereta_cepat-binH_large.jpg
5 Fakta Terbaru Kereta Cepat Whoosh, Restrukturisasi Utang Jadi Jalan Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179118//rupiah-exhd_large.jpg
Selisih Data Simpanan Pemda Bikin Heboh, Ini 6 Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178462//menkeu-Ejqv_large.jpg
Ketua OJK Sambangi Kantor Purbaya, Bahas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178252//purbaya-pIcQ_large.jpg
Jangan Takut! Ada Masalah Bea Cukai atau Pajak, Langsung WA Pak Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178341//purbaya-gES3_large.jpg
Purbaya Pamer Jaket 8%, Simbol Target Ekonomi Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178325//purbaya-mBn7_large.jpg
BLT Rp30 Triliun Cair, Purbaya Yakin Ekonomi Tumbuh di Atas 5,5%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement