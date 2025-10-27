KPK Selidiki Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Ini Reaksi KCIC

JAKARTA - Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) buka suara terkait KPK yang melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi mark up proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh. KCIC mengaku menghormati proses yang berjalan di KPK

"KCIC akan menghormati semua proses KPK," kata General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa kepada wartawan Senin (27/10/2025).

Meski begitu, dia enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. Dia menambahkan, informasi terkait penyelidikan itu bisa ditanyakan ke pihak KPK.

"Untuk informasi lainnya satu pintu di KPK ya," jelas dia.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan mark-up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.

Hal itu sebagaimana disampaikan Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.

"Saat ini sudah pada tahap penyelidikan," kata Asep saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan tertulis, Senin (27/10/2025).

Asep belum menjelaskan lebih jauh terkait penyelidikan tersebut. Termasuk kapan dimulainya penyelidikan yang dimaksud.