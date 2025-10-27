Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KPK Selidiki Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Ini Reaksi KCIC

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |21:01 WIB
KPK Selidiki Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Ini Reaksi KCIC
KPK Selidiki Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Ini Reaksi KCIC (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) buka suara terkait KPK yang melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi mark up proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh. KCIC mengaku menghormati proses yang berjalan di KPK

"KCIC akan menghormati semua proses KPK," kata General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa kepada wartawan Senin (27/10/2025).

Meski begitu, dia enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. Dia menambahkan, informasi terkait penyelidikan itu bisa ditanyakan ke pihak KPK. 

"Untuk informasi lainnya satu pintu di KPK ya," jelas dia.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan mark-up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh. 

Hal itu sebagaimana disampaikan Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. 

"Saat ini sudah pada tahap penyelidikan," kata Asep saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan tertulis, Senin (27/10/2025). 

Asep belum menjelaskan lebih jauh terkait penyelidikan tersebut. Termasuk kapan dimulainya penyelidikan yang dimaksud. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179387/kereta_cepat-ldM1_large.jpg
Pakai Cara Ini Utang Kereta Cepat Whoosh Bisa Lunas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178869/menkeu_purbaya-3dzu_large.jpg
RI-China Restrukturisasi Utang Whoosh, Purbaya: Top!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178747/kereta_cepat-n03W_large.jpg
Purbaya Tolak Bayar Utang Whoosh Pakai APBN, Danantara Putar Otak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178733/dony_oskaria-hZEU_large.jpg
Soal Utang Kereta Cepat, Bos Danantara: Tak Perlu Khawatir Whoosh Beri Banyak Manfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178671/luhut-r4v1_large.png
Luhut: RI-China Sepakat Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178398/kereta_cepat-gQOs_large.jpg
Polemik Utang Jumbo, China Paling Diuntungkan dari Proyek Kereta Cepat Whoosh
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement