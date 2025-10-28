Advertisement
HOME FINANCE

Tips Mulai Investasi Saham Mudah untuk Pemula di Ajaib

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |14:41 WIB
Tips Mulai Investasi Saham Mudah untuk Pemula di Ajaib
Ilustrasi investasi saham. (Foto: dok Freepik drobotdean)
JAKARTA - Memulai investasi saham adalah langkah cerdas untuk mulai membangun kekayaan dan mengamankan masa depan finansial kamu. Banyak yang beranggapan bahwa berinvestasi di pasar saham itu rumit dan berisiko, padahal dengan pengetahuan dasar dan strategi yang tepat, kamu bisa memulai perjalanan investasi dengan percaya diri dan mengelola potensi risiko dengan lebih baik.

Artikel ini akan memberikan langkah-langkah praktis dan aman untuk mulai investasi saham, bahkan jika kamu belum pernah investasi sama sekali. Tak hanya itu, di sini juga akan memberikan informasi aplikasi yang cocok untuk investasi saham pertama untuk pemula.

Tips Mulai Investasi Saham Mudah

Berikut adalah beberapa langkah praktis yang bisa kamu ikuti untuk memulai perjalanan investasi saham dengan aman dan terarah.

1. Pelajari Dasar-dasar Investasi Saham

Luangkan waktu untuk memahami apa itu saham, bagaimana cara kerjanya, serta keuntungan dan risikonya. Saham adalah tanda kepemilikan atas sebuah perusahaan, dengan membelinya, kamu menjadi salah satu pemilik perusahaan tersebut. 

Keuntungan utamanya berasal dari Capital Gain (selisih harga jual dan beli) dan Dividen (pembagian keuntungan perusahaan). Sumber edukasi seperti artikel online, webinar, dan buku investasi dapat membantumu membangun fondasi pengetahuan yang solid.

2. Tentukan Tujuan Investasi yang Jelas

Sebelum membeli saham pertama, tanyakan pada diri sendiri apa tujuan finansial yang ingin dicapai? Apakah untuk dana pensiun, pendidikan anak, atau membeli rumah? 

Menentukan tujuan yang spesifik, terukur, dan berjangka waktu akan membantumu memilih strategi dan jenis saham yang tepat, serta menjaga disiplin saat menghadapi gejolak pasar.

3. Siapkan Modal Sesuai Kemampuan

