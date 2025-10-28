Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Bakal Panggil Himbara jika Dana Kopdes Tak Kunjung Cair Pekan Ini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |18:20 WIB
Purbaya Bakal Panggil Himbara jika Dana Kopdes Tak Kunjung Cair Pekan Ini
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi soal keluhan mengenai kesulitan akses pendanaan program Koperasi Desa Merah Putih dari perbankan milik negara atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menurut Purbaya, persoalan tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan menjadi ranah pihak perbankan yang menilai kelayakan proyek secara profesional dan komersial.

“Bukan dari saya kan, dari Himbara-nya. Saya nggak tahu seperti apa harusnya dia diskusi dengan Himbara-nya. Saya pikir itu kan pasti perbankan yang melihat dan menilai kan proyeknya profitable atau nggak karena mereka base-nya profesional kan, komersial dan profesional,” kata Purbaya di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Meski demikian, Purbaya menegaskan akan segera memanggil pihak Himbara apabila penyaluran dana Kopdes belum juga terealisasi dalam waktu dekat.

“Jadi saya nggak tahu seperti apa masalahnya, tapi nanti harusnya kalau seminggu nggak jalan saya ketemu mereka deh,” tegasnya.

 

Telusuri berita finance lainnya
