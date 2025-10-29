Apakah Pencairan Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan Kena Potongan Pajak?

JAKARTA - Apakah pencairan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan kena potongan pajak?

Mengutip keterangan di website BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (29/10/2025), JHT akan dikenakan PPh 21 final sebesar 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000 atau

sebesar 5% atas penghasilan bruto di atas Rp50.000.000.

Jika JHT dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya, JHT akan dikenakan PPh 21 tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang PPh.

Misalnya pencairan dana Rp0-Rp60.000.000, tarif pajak dengan NPWP 5% dan tanpa NPWP dikenakan 20% lebih besar dari pemotongan tarif 5%.

Kemudian bila pencairan dana di atas Rp60.000.000-RP250.000.000, tarif pajak dengan NPWP 15%, tanpa NPWP dikenakan 20% lebih besar dari pemotongan tarif 15%.

Di atas Rp250.000.000 - Rp500.000.000, tarif dengan NPWP 25%, tanpa NPWP dikenakan 20% lebih besar dari pemotongan tarif 25%.

Di atas Rp500.000.000 - Rp5.000.000.000, tarif pajak dengan NPWP 30%, tanpa NPWP dikenakan 20% lebih besar dari pemotongan tarif 30%.

Di atas Rp5.000.000.000, tarif pajak dengan NPWP 35%, tanpa NPWP dikenakan 20% lebih besar dari pemotongan tarif 35%.

Prosedur Klaim JHT 30%

Alur Pengajuan klaim JHT sebagian maksimal 30% untuk keperluan Rumah/ Apartemen:

1. Peserta datang ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat dan diarahkan ke CSO untuk memperoleh surat Keterangan bahwa peserta telah berhak mengambil JHT sebagian maksimal 30% dengan ketentuan telah memenuhi kepesertaan minimal 10 tahun pada program JHT dan belum pernah mengambil JHT sebagian.