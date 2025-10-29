Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Pencairan Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan Kena Potongan Pajak?

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 29 Oktober 2025 |21:03 WIB
Apakah Pencairan Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan Kena Potongan Pajak?
Apakah pencairan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan kena potongan pajak? (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Apakah pencairan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan kena potongan pajak?

Mengutip keterangan di website BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (29/10/2025), JHT akan dikenakan PPh 21 final sebesar 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000 atau 
sebesar 5% atas penghasilan bruto di atas Rp50.000.000. 

Jika JHT dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya, JHT akan dikenakan PPh 21 tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang PPh.

Misalnya pencairan dana Rp0-Rp60.000.000, tarif pajak dengan NPWP 5% dan tanpa NPWP dikenakan 20% lebih besar dari pemotongan tarif 5%. 

Kemudian bila pencairan dana di atas Rp60.000.000-RP250.000.000, tarif pajak dengan NPWP 15%, tanpa NPWP dikenakan 20% lebih besar dari pemotongan tarif 15%. 

Di atas Rp250.000.000 - Rp500.000.000, tarif dengan NPWP 25%, tanpa NPWP dikenakan 20% lebih besar dari pemotongan tarif 25%. 

Di atas Rp500.000.000 - Rp5.000.000.000, tarif pajak dengan NPWP 30%, tanpa NPWP dikenakan 20% lebih besar dari pemotongan tarif 30%. 

Di atas Rp5.000.000.000, tarif pajak dengan NPWP 35%, tanpa NPWP dikenakan 20% lebih besar dari pemotongan tarif 35%. 

Prosedur Klaim JHT 30%

Alur Pengajuan klaim JHT sebagian maksimal 30% untuk keperluan Rumah/ Apartemen:

1. Peserta datang ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat dan diarahkan ke CSO untuk memperoleh surat Keterangan bahwa peserta telah berhak mengambil JHT sebagian maksimal 30% dengan ketentuan telah memenuhi kepesertaan minimal 10 tahun pada program JHT dan belum pernah mengambil JHT sebagian.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178329//bpjs_ketenagakerjaan-B1lO_large.jpg
Panduan Mudah Klaim Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan hingga Rp15 Juta Meski Masih Aktif Bekerja 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178066//bpjs_ketenagakerjaan-FKdl_large.jpg
Berikut Cara Mudah Dapat Rp15 Juta dari BPJS Ketenagakerjaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/622/3177923//bpjs_ketenagakerjaan-LPHg_large.jpg
Berapa Lama Proses Pencairan Dana JHT hingga Rp15 juta dari BPJS Ketenagakerjaan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/622/3176922//bpjs_ketenagakerjaan-4BkZ_large.jpg
Cara Mudah Dapat Rp15 Juta dari BPJS Ketenagakerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172152//bpjs_ketenagakerjaan-MWkx_large.jpg
Bisakah BPJS Ketenagakerjaan Dicairkan saat Masih Kerja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172482//bsu_di_september-1Mbr_large.jpg
Apakah Nama Kamu Termasuk Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan September 2025? Cek di Sini Link dan Caranya 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement