Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Inilah Ciri-Ciri KTP Penerima dan Tanda Bansos Oktober 2025 Sudah Cair 

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |22:17 WIB
Inilah Ciri-Ciri KTP Penerima dan Tanda Bansos Oktober 2025 Sudah Cair 
Bansos di Oktober 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Inilah ciri-ciri KTP penerima dan tanda Bansos Oktober 2025 sudah cair. Masyarakat yang termasuk keluarga penerima manfaat (KPM) dapat mengecek status penerima BLT Kesra Rp900.000 di Oktober 2025 dengan NIK KTP melalui dua cara.

Proses pengecekan status penerima BLT Rp900.000 bisa dilakukan secara mudah hanya menggunakan NIK KTP secara online, baik melalui situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos) dan aplikasi Cek Bansos. 

Pemerintah telah menyalurkan BLT Kesejahteraan Rakyat (Kesra) 2025 sebesar Rp900.000 sejak Senin 20 Oktober 2025. Penyaluran BLT ini dilakukan secara bertahap kepada keluarga penerima manfaat yang sudah ditentukan dan memenuhi syarat. 

BLT Kesra disalurkan Rp300.000 per bulan selama tiga bulan yakni Oktober, November dan Desember 2025. 

Namun langsung disalurkan sekaligus sehingga masyarakat mendapatkan total BLT Rp900.000.

BLT Kesra disalurkan melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia yang diberikan kepada 35,04 juta KPM yang berada di desil 1-4 DTSEN. 

Berikut ini ciri-ciri KTP penerima dan tanda bansos Oktober 2025: 

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177723/bansos-SYxH_large.jpg
Tanda-Tanda Bansos PKH-BPNT Oktober 2025 Sudah Siap Cair, Cek di Sini Link dan Nominalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/622/3176913/bansos_cair-QdN5_large.png
Bansos Oktober 2025 Cair Lagi, Ini NIK KTP Penerima Bantuan Rp600.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/622/3176845/bansos-kZLt_large.jpg
Ini Ciri-Ciri NIK KTP Penerima Bansos yang Cair di Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/622/3174807/bansos_pkh-n3gx_large.png
Bansos Rp600.000 Cair di Oktober 2025, Cek Link Resmi hingga Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/622/3174814/bansos_cair-oylb_large.jpg
Tanggal Berapa Bansos PKH dan BPNT Oktober 2025 Cair? Ini Link dan Cara Cek Status Penerima
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/320/3174566/bansos_cair-CSlH_large.jpg
Cara Dapat Bansos yang Cair di Oktober 2025 demi Bantuan Rp600.000
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement