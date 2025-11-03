IHSG Menguat ke 8.208 pada Awal Perdagangan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan hari ini, naik 0,54% ke level 8.208.

Semenit berjalan perdagangan, Senin (3/11/2025), IHSG masih melanjutkan penguatan sebesar 0,82% ke 8.231, dengan 337 saham di zona hijau, 173 melemah, dan 445 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp778 miliar, dengan volume 874 juta lembar saham.

Indeks LQ45 naik 1,06% ke 840,35, indeks JII naik 1,09% ke 567,91, indeks MNC36 menguat 0,97% ke 343,57, dan IDX30 menguat 0,97% ke 441,20.

Untuk indeks sektoral, semua kompak menguat, seperti energi, konsumer non-siklikal, keuangan, infrastruktur, properti, industri, teknologi, kesehatan, konsumer siklikal, bahan baku, dan transportasi.