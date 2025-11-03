Sambangi Komite IV DPD RI, Purbaya Bahas Ekonomi dan Anggaran

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memenuhi undangan rapat bersama Komite IV DPD RI, yang digelar di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Senin (3/11/2025), sebelum memasuki ruang rapat, Purbaya terlebih dahulu menunggu di ruang VIP. Di sana, Purbaya bersama jajarannya disambut oleh Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, dan sejumlah anggota DPD RI.

Di ruangan tersebut, Purbaya dan Tamsil melakukan pertemuan tertutup. Tak lama kemudian, mereka keluar dan menuju ruang rapat Komite IV.

Purbaya mengaku belum mengetahui secara pasti apa yang akan dibahas di dalam rapat nanti. Sehingga, dia belum bisa berbicara banyak.

"Saya baru mau diskusi dengan DPD, jadi belum bisa saya ceritain apa diskusinya. Kemungkinan besar perkembangan yang terjadi seperti apa di ekonomi dan anggaran kita," kata Purbaya saat menuju ruang rapat Komite IV DPD.