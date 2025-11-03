Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.275

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |16:29 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.275
IHSG Ditutup Menguat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 111,20 poin atau 1,36 persen ke level 8.275 pada perdagangan hari ini, Senin (3/11/2025).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 365 saham menguat, 313 saham melemah dan 277 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp15,7 triliun dari 22,7 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,50 persen ke 843,98, indeks JII naik 2,25 persen ke 574,42, indeks IDX30 naik 1,49 persen ke 443,47 dan indeks MNC36 naik 1,90 persen ke 346,73.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau yaitu energi, konsumer siklikal, keuangan, infrastruktur, bahan baku, transportasi, industri, kesehatan

Sedangkan yang melemah hanya sektor konsumer non siklikal, properti, teknologi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180480/ihsg_sesi_i-N21X_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah ke Level 8.173
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180437/ihsg_dibuka_menguat-ScAd_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Naik ke 8.202
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180311/ihsg_ditutup_menguat-p97d_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke Level 8.184
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180241/ihsg_sesi_i-4Jm6_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat di Level 8.172
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180201/ihsg_dibuka_menguat-tfy5_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.176
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/278/3179857/ihsg_ditutup_menguat-OaXu_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 8.092
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement