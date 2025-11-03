IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.275

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 111,20 poin atau 1,36 persen ke level 8.275 pada perdagangan hari ini, Senin (3/11/2025).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 365 saham menguat, 313 saham melemah dan 277 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp15,7 triliun dari 22,7 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,50 persen ke 843,98, indeks JII naik 2,25 persen ke 574,42, indeks IDX30 naik 1,49 persen ke 443,47 dan indeks MNC36 naik 1,90 persen ke 346,73.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau yaitu energi, konsumer siklikal, keuangan, infrastruktur, bahan baku, transportasi, industri, kesehatan

Sedangkan yang melemah hanya sektor konsumer non siklikal, properti, teknologi.