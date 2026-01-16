Daftar Saham Penghuni Top Losers, dari BBSS hingga RAJA

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat saham dengan penurunan pada perdagangan pekan ini, 12-15 Januari 2026.



Deretan emiten dari berbagai sektor mengalami tekanan jual yang signifikan, berbeda dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencetak rekor tertinggi sepanjang masa ke 9.075,406 dengan 1,55 persen dalam sepekan.



Peringkat pertama saham yang masuk penghuni top losers ditempati oleh saham PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk (BBSS), terjun bebas sebesar 27,04 persen. Harga sahamnya anjlok dari Rp625 menjadi Rp456 per saham.



Untuk saham dengan pelemahan terbatas adalah PT Lotte Chemical Titan Tbk (FPNI) yang menyusut 15,26 persen ke Rp805 dari posisi pekan sebelumnya di Rp950.



Berikut adalah daftar saham penghuni top losers sepekan berdasarkan statistik BEI, Jumat (16/1/2026):