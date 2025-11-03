Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina Jamin Stok BBM Aman Usai Truk Tangki Terbakar di Cianjur 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |17:39 WIB
Pertamina Jamin Stok BBM Aman Usai Truk Tangki Terbakar di Cianjur 
Pertamina Jamin Stok BBM Aman (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat bersama Tim Damkar Cianjur dan Polres Cianjur merespons cepat penanganan insiden laka lantas mobil tangki BBM yang berdampak kebakaran di Jalan Pasar Hayam, Cianjur pada Sabtu 1 November 2025.

Tim Pemadam Kebakaran Pertamina segera bertindak merespons insiden berangkat dari FT Bandung Grup, Padalarang menuju lokasi kejadian. Sekitar pukul 23.45 WIB api di sekitar mobil tangki BBM berhasil dipadamkan dengan metode Foam, sedangkan kebakaran di area terdampak bisa dipadamkan oleh tim gabungan pada sekitar pukul 02.45 dini hari (2/11). 

Pertamina Patra Niaga Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat terus berkoordinasi dan berkomunikasi intens dengan pemerintah daerah dan  kepolisian terkait penanganan lebih lanjut. 

Direktur Rekayasa & Infrastruktur Darat Pertamina Patra Niaga Hari Purnomo saat tiba di lokasi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak dan menyatakan bahwa Pertamina Patra Niaga bertanggungjawab dan akan menangani kejadian insiden ini hingga tuntas.

“Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat dan seluruh pihak yang terdampak atas musibah ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, pihak kepolisian, dan tim damkar yang telah membantu proses evakuasi dan pemadaman," katanya dalam keterangannya, Jakarta, Senin (3/11/2025).

 

