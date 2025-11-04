Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jamin Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Prabowo: Ini Simbol Kerja Sama Kita dengan China

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |12:13 WIB
Jamin Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Prabowo: Ini Simbol Kerja Sama Kita dengan China
Prabowo memastikan kewajiban Indonesia kepada China untuk proyek tersebut akan terlunasi. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa utang proyek kereta cepat Whoosh menjadi tanggung jawabnya sebagai Kepala Negara. Dirinya memastikan kewajiban Indonesia kepada China untuk proyek tersebut akan terlunasi.

"Jadi sudahlah, saya sudah katakan Presiden Republik Indonesia yang ambil tanggung jawab, jadi tidak usah ribet," tegas Prabowo usai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Menurut Prabowo, yang terpenting dari proyek Whoosh adalah manfaatnya. Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini mampu mengurangi kemacetan, menekan polusi, dan mempercepat perjalanan masyarakat.

Selain itu, hal penting lainnya adalah penguasaan teknologi serta simbol kerja sama antara Indonesia dan China.

“Pokoknya tidak ada masalah. Memang kita harus membayar Rp1,2 triliun per tahun, tapi manfaatnya besar. Yang terutama penting adalah kita menguasai teknologi, dan ingat, ini juga menjadi simbol kerja sama kita dengan Tiongkok,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181247//prabowo-vcJF_large.png
Prabowo: Saya Tanggung Jawab Whoosh, Tak Usah Ribut-Ribut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181144//ignasius_jonan-FmiW_large.jpg
Bertemu Prabowo, Jonan Ngaku Tak Bahas Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181131//menko_ahy_soal_utang_whoosh-PVQu_large.jpg
Polemik Utang Whoosh, AHY: Semua Kementerian Cari Solusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181121//menko_ahy_soal_utang_whoosh-n6cO_large.jpg
AHY Sebut Kemungkinan APBN Dipakai Buat Bayar Utang Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181082//kai-DXrJ_large.jpg
Merapat ke Istana, Dirut KAI Akui Prabowo Sempat Singgung Utang Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/320/3180861//serakah-BxsZ_large.jpg
5 Fakta Serakahnomics Ancam Ekonomi Dunia 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement