Jamin Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Prabowo: Ini Simbol Kerja Sama Kita dengan China

Prabowo memastikan kewajiban Indonesia kepada China untuk proyek tersebut akan terlunasi. (Foto: Okezone.com/Setpres)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa utang proyek kereta cepat Whoosh menjadi tanggung jawabnya sebagai Kepala Negara. Dirinya memastikan kewajiban Indonesia kepada China untuk proyek tersebut akan terlunasi.

"Jadi sudahlah, saya sudah katakan Presiden Republik Indonesia yang ambil tanggung jawab, jadi tidak usah ribet," tegas Prabowo usai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Menurut Prabowo, yang terpenting dari proyek Whoosh adalah manfaatnya. Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini mampu mengurangi kemacetan, menekan polusi, dan mempercepat perjalanan masyarakat.

Selain itu, hal penting lainnya adalah penguasaan teknologi serta simbol kerja sama antara Indonesia dan China.

“Pokoknya tidak ada masalah. Memang kita harus membayar Rp1,2 triliun per tahun, tapi manfaatnya besar. Yang terutama penting adalah kita menguasai teknologi, dan ingat, ini juga menjadi simbol kerja sama kita dengan Tiongkok,” ujarnya.