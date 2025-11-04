Produksi Beras RI Naik 4,1 Juta Ton, Tertinggi Sejak 2019

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyatakan produksi beras nasional akan meningkat signifikan hingga 4,1 juta ton pada akhir 2025. Kenaikan ini menjadi capaian tertinggi sejak tahun 2019.

"Capaian kita sesuai hasil BPS (Badan Pusat Statistik) kemarin, itu produksi kita Insyaallah sesuai hasil BPS, produksi beras kita naik 4,1 juta ton dan itu tertinggi sejak 2019. Dan juga Insyaallah stok kita di atas 3 juta ton akhir tahun juga itu tertinggi," kata Mentan Amran saat dijumpai di Jakarta, Selasa (4/10/2025).

Amran menegaskan, pencapaian tersebut harus dijaga dengan memperkuat sejumlah faktor pendukung produksi pangan nasional. Ia menyoroti pentingnya pemeliharaan sistem irigasi, optimalisasi lahan pertanian, serta program intensifikasi dan ekstensifikasi untuk menjaga keberlanjutan produksi beras di masa mendatang.

"Ini harus kita jaga ke depan. Kita harus menjaga irigasi, optimalisasi, kemudian intensifikasi, ekstensifikasi lahan harus kita jaga dengan baik," lanjutnya.

Selain itu, Amran menekankan pentingnya hilirisasi sektor pertanian yang dinilai mampu menciptakan nilai tambah ekonomi dan menyerap tenaga kerja.