IHSG Sesi I Turun ke 8.203 Usai Ekonomi RI Melambat ke 5,04%

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lesu usai Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,04% pada kuartal III-2025. IHSG sesi I pun melemah 0,46% ke level 8.203.

Untuk diketahui, pada sesi pembukaan pagi tadi, IHSG juga terkoreksi di level 8.275, sempat menyentuh level tertinggi di 8.217 dan level terendah di 8.181.

Volume perdagangan tercatat sebesar 1,6 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp1,2 triliun. Adapun frekuensi yang terjadi sebanyak 119 ribu kali. Dari sisi market cap atau kapitalisasi pasar mencapai Rp14,9 triliun.

Sebanyak 135 saham mengalami kenaikan, 314 saham mengalami penurunan, dan 506 saham lainnya stagnan atau tidak berubah.

Dari sisi sektoral, sektor energi melemah 0,39%. Kemudian sektor nonsiklikal naik 0,18%, sektor siklikal melemah 0,46%, sektor keuangan menguat 0,64%, dan sektor infrastruktur naik 0,89%.