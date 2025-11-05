Harga Emas Antam Turun Rp26 Ribu Hari Ini

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) kembali menurun pada perdagangan hari ini. Setelah sebelumnya naik, hari ini emas Antam turun Rp26.000 menjadi Rp2.260.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga turun Rp26.000 menjadi Rp2.125.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi, beberapa macam emas untuk saat ini masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP No. 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 Tahun 2023, dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku), akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT ANTAM Tbk sebagai penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini, Rabu (5/11/2025), dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.180.000

Emas 1 gram: Rp2.260.000

Emas 2 gram: Rp4.460.000

Emas 3 gram: Rp6.665.000

Emas 5 gram: Rp11.075.000

Emas 10 gram: Rp22.095.000