HOME FINANCE HOT ISSUE

Proyek Infrastruktur Tak Lagi Sekadar Konstruksi, tapi Integrasi Sistem dan Budaya

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |21:30 WIB
Proyek Infrastruktur Tak Lagi Sekadar Konstruksi, tapi Integrasi Sistem dan Budaya
Percepatan proyek strategisnya didorong menuju keberlanjutan. 
A
A
A

JAKARTA – Pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas dalam mewujudkan kemandirian dan pemerataan ekonomi nasional. Namun demikian, percepatan proyek strategisnya didorong menuju keberlanjutan. 

Sektor konstruksi nasional terus bertransformasi untuk menghadirkan pembangunan yang tidak hanya kokoh secara fisik, tetapi juga berdampak bagi masyarakat dan lingkungan.

Sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo, BUMN konstruksi berupaya menghadirkan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga memberikan dampak positif bagi manusia dan lingkungan.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Brantas Abipraya, Suradi, mengatakan perseroan terus menunjukkan komitmen dalam menerapkan prinsip keberlanjutan, tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, Brantas Abipraya memperkuat sinergi dan daya saing di sektor konstruksi.

“Transformasi infrastruktur tidak hanya berbicara tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang integrasi sistem, tata kelola, dan budaya kerja. Brantas Abipraya berkomitmen menjadi motor penggerak transformasi infrastruktur nasional yang efisien, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Suradi, Jumat (7/11/2025).

Sebagai bagian dari upaya memperkuat kontribusi terhadap pembangunan nasional, Brantas Abipraya terus berfokus pada peningkatan kualitas proyek dan efisiensi operasional di seluruh lini bisnisnya. Melalui penerapan teknologi konstruksi modern, digitalisasi proses kerja, serta optimalisasi sumber daya manusia, perusahaan berkomitmen menghadirkan hasil pekerjaan yang memenuhi standar mutu tinggi sekaligus ramah lingkungan.

 

