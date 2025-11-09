Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III-2025 RI vs China, Singapura dan Vietnam

Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III-2025 RI vs China, Singapura dan Vietnam. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – IMF merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,2% dari sebelumnya 3,0% untuk tahun ini. Membaiknya kondisi ekonomi global berdampak positif pada perekonomian beberapa mitra dagang utama Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekonomi mitra dagang utama seperti China, Vietnam, hingga Singapura tetap tumbuh meski menghadapi ketidakpastian global tahun ini.

Mengutip data BPS, berikut laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mitra dagangnya hingga kuartal III-2025:

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kuartal III-2024: 4,95%

Kuartal II-2025: 5,12%

Kuartal III-2025: 5,04%

Pertumbuhan Ekonomi China

Kuartal III-2024: 4,6%

Kuartal II-2025: 5,2%

Kuartal III-2025: 4,8%

Pertumbuhan Ekonomi Singapura

Kuartal III-2024: 5,7%

Kuartal II-2025: 4,5%

Kuartal III-2025: 2,9%