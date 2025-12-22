Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BI Yakin Kredit Akhir 2025 Tembus 8% meski Pengusaha Masih Wait and See

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |18:10 WIB
BI Yakin Kredit Akhir 2025 Tembus 8% meski Pengusaha Masih Wait and See
Bank Indonesia (BI) memprediksi kredit perbankan mampu tumbuh di atas 8 persen pada akhir 2025. (Foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memprediksi kredit perbankan mampu tumbuh di atas 8 persen pada akhir 2025. Meski saat ini ekspansi kredit dinilai belum sekuat tahun lalu, tren peningkatan mulai terlihat pada bulan November.

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Solikin M. Juhro, mengaku optimistis momentum akhir tahun akan mendorong angka tersebut mendekati target yang dicanangkan bank sentral.

“Sekarang tumbuh per November 7,74 persen, mudah-mudahan insya Allah di Desember akhir tahun bisa di atas 8 persen sebagaimana target BI,” kata Solikin dalam Taklimat Media BI, Senin (22/12/2025).

Menurut Solikin, pertumbuhan ekonomi nasional saat ini masih membutuhkan dorongan lebih lanjut agar permintaan kredit kembali bergairah.

“Kreditnya memang tidak sekuat tahun lalu, banyak faktor tentunya. Kalau kita bicara kredit, ya ekonominya memang masih perlu dorongan lagi. Sehingga mungkin nanti kita lihat faktor-faktor dari sisi demand maupun supply yang memengaruhi kredit yang tumbuh tidak sekuat tahun lalu, tapi sudah tumbuh bagus,” jelas Solikin.

Meski likuiditas bank melimpah, permintaan kredit dari sisi pelaku usaha terpantau belum sepenuhnya kuat. Beberapa faktor penyebabnya, antara lain banyak pelaku usaha yang masih mengambil sikap wait and see terhadap kondisi ekonomi global dan domestik.

Kemudian, korporasi cenderung menggunakan pembiayaan internal (kas perusahaan) dibandingkan menarik pinjaman baru, dan penurunan suku bunga kredit perbankan dirasakan masih berjalan lambat.

 

Halaman:
1 2
