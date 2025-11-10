4 Fakta Terbaru SPBU Swasta Mulai Beli BBM dari Pertamina dan Pembukaan Kuota Impor 2026

JAKARTA - SPBU Swasta BP-AKR sepakat membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) murni atau base fuel dari Pertamina Patra Niaga. BP berencana mengimpor sebanyak 100 ribu barel yang dijadwalkan sampai ke Indonesia pada bulan November ini.

Sementara itu, Kementerian ESDM mengungkapkan bahwa kuota impor bahan bakar minyak (BBM) 2026 dibuka secara merata untuk semua badan usaha, baik milik pemerintah maupun swasta.

Berikut fakta-fakta terbaru terkait impor BBM dan kuota 2026, Senin (10/11/2025):

1. BP Beli BBM dari Pertamina

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan, pasokan ini akan menambah stok BBM yang sebelumnya telah habis terjual sebelum akhir tahun 2025.

"Jadi malah yang BP-AKR dua minggu lagi ada pesan lagi satu kargo. BP nambah lagi 100 ribu barel," kata Laode.

2. Shell dan Vivo Masih Nego

Sementara untuk SPBU Shell dan Vivo, Laode mengatakan saat ini masih melakukan proses negosiasi lebih panjang dengan Pertamina Patra Niaga. Namun, menurutnya dalam waktu dekat kedua operator SPBU swasta itu akan ikut melakukan pembelian.

"Ya jadi yang belum itu sedang bernegosiasi dengan Badan Usaha Patra Niaga, dan kemarin memang kami mendapatkan info bahwa Vivo sudah mendekati, akan ada lagi. Jadi kita tunggu saja ya," sambungnya.