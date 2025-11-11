Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Purbaya Akan Kirim Tim ke China

Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Purbaya Akan Kirim Tim ke China (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah berencana mengirim tim ke China untuk membahas skema pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Namun, Purbaya belum memastikan diskusi seperti apa yang akan dibahas pemerintah dengan pihak Whoosh.

“Tapi nanti akan diskusikan dan mungkin Indonesia akan kirim tim ke China lagi kan, untuk diskusi seperti apa nanti pembayaran persisnya. Kalau itu saya diajak biar saya tahu diskusinya seperti apa nanti,” ujar Purbaya kepada wartawan di Surabaya, Senin (10/11/2025).

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengusulkan penggunaan uang sitaan dari koruptor untuk membantu membayar utang proyek kereta cepat tersebut.

Purbaya mengatakan bahwa pemerintah masih membahas detail dari rencana tersebut.

“Masih didiskusikan, masih didiskusikan nanti detailnya. Itu masih yang ada adalah masih garis-garis besarnya,” katanya.