Segini Harta Kekayaan Arif Satria Rektor IPB yang Jadi Kepala BRIN

Segini Harta Kekayaan Arif Satria Rektor IPB yang Jadi Kepala BRIN (Foto: Okezone)

JAKARTA - Mengungkap harta kekayaan Arif Satria Rektor IPB yang menjadi Kepala BRIN. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Arif Satria sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Negara, Jakarta, Senin 10 November 2025. Pengangkatan Arif Satria sebagai Kepala BRIN menggantikan Laksana Tri Handoko.

Sebelum menjadi Kepala BRIN, Arif merupakan Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) sejak tahun 2017. Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 123 P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BRIN.

Lalu berapa harta kekayaan Arif Satria? Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke KPK pada 31 Desember 2024, Arif Satria mempunyai total harta kekayaan Rp9.112.073.033 atau Rp9,11 miliar.

Harta kekayaan Arif ini didominasi tanah dan bangunan senilai miliaran Rupiah, kemudian memiliki mobil seharga Rp600 juta dan utang Rp1,2 miliar.

Berikut ini rincian harta kekayaan Arif Satria Rektor IPB yang menjadi Kepala BRIN seperti dilansir elhkpn.kpk.go.id, Jakarta, Selasa (11/11/2025):

1. Tanah dan Bangunan Rp9.172.300.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/341 m2 di Kab/Kota Bogor, Hasil Sendiri Rp6.850.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/160 m2 di Kab/Kota Pekalongan, Hasil Sendiri Rp500.000.000

- Tanah Seluas 1900 m2 di Kab/Kota Bogor, Hasil Sendiri Rp222.300.000

- Bangunan Seluas 35 m2 di Kab/Kota Bogor, Hasil Sendiri Rp400.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 168 m2/100 m2 di Kab/Kota Bogor, Hasil Sendiri Rp1.200.000.000



2. Alat Transportasi dan Mesin Rp781.000.000

- Motor Honda Beat Tahun 2015, Hasil Sendiri Rp1.000.000

- Mobil Honda BR-V Tahun 2022, Hasil Sendiri Rp180.000.000

- Mobil Mercy Tahun 2023, Hasil Sendiri Rp600.000.000

3. Harta Bergerak Lainnya -

4. Surat Berharga -

5. Kas dan Setara Kas Rp269.131.175

6. Harta lainnya Rp98.813.429

Sub Total Rp10.321.244.604

Utang Rp1.209.171.571

Total harta kekayaan Rp9.112.073.033