HOME FINANCE HOT ISSUE

SPBU Nelayan Berbasis Koperasi, Perkuat Ketahanan Energi Pesisir 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |07:10 WIB
SPBU Nelayan Berbasis Koperasi, Perkuat Ketahanan Energi Pesisir 
SPBU Nelayan Berbasis Koperasi, Perkuat Ketahanan Energi Pesisir
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan dukungan penuh terhadap pengelolaan stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan (SPBUN) berbasis koperasi, sebagai langkah memperkuat ekosistem ekonomi maritim rakyat.

Menurut Ferry, kehadiran SPBUN berbasis koperasi adalah wujud nyata dari ekonomi gotong royong yang berkeadilan. Selain itu, SPBU nelayan ini bukan hanya menyediakan akses bahan bakar yang lebih mudah bagi nelayan, tetapi juga menempatkan koperasi sebagai penggerak utama dalam rantai nilai ekonomi kelautan.

“Groundbreaking SPBUN berbasis koperasi ini adalah upaya kongkret mendorong pemerataan energi bagi nelayan. Pemerintah, Pertamina Patra Niaga, dan gerakan koperasi bergerak cepat agar nelayan memperoleh BBM tepat sasaran, mudah diakses, dan efisien untuk kegiatan melaut,” ujar Ferry dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Diketahui, Pertamina Patra Niaga bersama Kementerian Koperasi serta Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur groundbreaking pembangunan SPBUN KUD Bina Mina di Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.

Ferry menambahkan, SPBUN KUD Bina Mina diharapkan mampu menjadi model tata kelola energi berbasis koperasi yang berkelanjutan di daerah-daerah maritim lainnya.

Momentum ini menjadi langkah strategis dalam menghadirkan akses energi yang lebih dekat bagi para nelayan, sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat pesisir. Kecamatan Labuhan Maringgai sendiri memiliki sekitar 7.000 nelayan dengan kebutuhan BBM mencapai 10 kiloliter per hari.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menyampaikan bahwa Pertamina Patra Niaga sangat mendukung upaya nelayan yang berkoperasi dan mendorong berdirinya SPBUN karena BBM ini jadi variabel utama nelayan dalam melaut, dengan SPBUN dimiliki koperasi nelayan tingkat produktifitas bisa bertambah dan pendapatan nelayan bisa bertambah.

“Kami memberikan dukungan penuh atas program-program yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya dalam penyediaan energi, SPBUN juga bagian dari Program Pak Presiden melalui Kampung Nelayan Merah Putih dan KDKMP, kami tentu sangat mendukung langkah Bapak Presiden ini untuk seluruh rakyat," katanya.

 

