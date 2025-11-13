Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina dan Toyota Mau Bangun Pabrik Bioetanol, Ini Dampak Positifnya 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |11:26 WIB
Pertamina dan Toyota Mau Bangun Pabrik Bioetanol, Ini Dampak Positifnya 
Pertamina dan Toyota Mau Bangun Pabrik Bioetanol, Ini Dampak Positifnya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Rencana Toyota mengembangkan ekosistem bioetanol di Indonesia mendapat tanggapan positif. Ekonom senior The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip mengatakan, rencana yang akan ditindaklanjuti dengan pembentukan joint venture antara Pertamina dan Toyota paling lambat 2026 sebagai langkah bisnis yang cerdas.  

“Saya kira betul ya (langkah cerdas). Karena nanti bioetanol yang diproduksi Pertamina akan lebih match dan tepat dengan teknologi pada mayoritas kendaraan bermotor roda empat yang dikembangkan di Indonesia. Karena mayoritas kendaraan roda empat di Indonesia kan produksi Toyota,” ujar Sunarsip, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Dari sisi ekonomi, Sunarsip menyebut, pengembangan bioetanol, akan berperan penting mengurangi impor sehingga bisa menolong neraca perdagangan. 

Selain itu, pemanfaatan resource di dalam negeri, tentu akan menimbulkan efek domino terhadap aktivitas perekonomian di dalam negeri. Petani akan bisa memperloleh nilai manfaat yang besar, sebab meningkatnya kebutuhan etanol akan menaikkan demand terhadap bahan baku seperti singkong, tebu, dan sebagainya.

“Jadi petani akan mendapat harga yang lebih baik. Kemudian akan menciptakan lapangan kerja baru sehingga meng-create tambahan sumber ekonomi. 

Hanya saja, Sunarsip mengingatkan, Pemerintah harus menyiapkan skenario kompensasi agar harga bioetanol terjangkau. “Ini yang perlu dicermati Pemerintah bagaimana implikasinya dengan fiskal. Ini adalah produk nonsubsidi. Tetapi, harganya secara keekonomian tertap harus disesuaikan dengan daya beli masyarakat,” kata Sunarsip. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182033/bbm_pertamina-Ya2u_large.jpg
Dirut Pertamina Patra Niaga Cek Kualitas BBM Pertalite Cs, Ini Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182022/bbm_pertamina-5y0h_large.jpg
BP Tambah 100 Ribu Barel BBM dari Pertamina, ESDM: Shell dan Vivo Masih Nego
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182012/kementerian_esdm-qDMH_large.jpg
Kementerian ESDM Buka Suara soal BBM Baru Bobibos Buatan Anak Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181928/spbu_pertamina-SdI6_large.jpg
Ini Alasan Pengemudi Ojol Tetap Menggunakan BBM Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181134/wamensos_soal_penyaluran_bbm_subsidi-AIdC_large.jpg
Wamensos: Penyaluran Subsidi BBM dan Listrik Bakal Gunakan Face Recognition
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181080/bbm_pertamina-PiJN_large.jpg
Pertamina Jamin Stok BBM Aman Usai Truk Tangki Terbakar di Cianjur 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement