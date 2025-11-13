Pertamina dan Toyota Mau Bangun Pabrik Bioetanol, Ini Dampak Positifnya

JAKARTA - Rencana Toyota mengembangkan ekosistem bioetanol di Indonesia mendapat tanggapan positif. Ekonom senior The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip mengatakan, rencana yang akan ditindaklanjuti dengan pembentukan joint venture antara Pertamina dan Toyota paling lambat 2026 sebagai langkah bisnis yang cerdas.

“Saya kira betul ya (langkah cerdas). Karena nanti bioetanol yang diproduksi Pertamina akan lebih match dan tepat dengan teknologi pada mayoritas kendaraan bermotor roda empat yang dikembangkan di Indonesia. Karena mayoritas kendaraan roda empat di Indonesia kan produksi Toyota,” ujar Sunarsip, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Dari sisi ekonomi, Sunarsip menyebut, pengembangan bioetanol, akan berperan penting mengurangi impor sehingga bisa menolong neraca perdagangan.

Selain itu, pemanfaatan resource di dalam negeri, tentu akan menimbulkan efek domino terhadap aktivitas perekonomian di dalam negeri. Petani akan bisa memperloleh nilai manfaat yang besar, sebab meningkatnya kebutuhan etanol akan menaikkan demand terhadap bahan baku seperti singkong, tebu, dan sebagainya.

“Jadi petani akan mendapat harga yang lebih baik. Kemudian akan menciptakan lapangan kerja baru sehingga meng-create tambahan sumber ekonomi.

Hanya saja, Sunarsip mengingatkan, Pemerintah harus menyiapkan skenario kompensasi agar harga bioetanol terjangkau. “Ini yang perlu dicermati Pemerintah bagaimana implikasinya dengan fiskal. Ini adalah produk nonsubsidi. Tetapi, harganya secara keekonomian tertap harus disesuaikan dengan daya beli masyarakat,” kata Sunarsip.