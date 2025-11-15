Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Siap Permanenkan PPh Final 0,5% Asal UMKM Tidak Ngibul Soal Omzet

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 15 November 2025 |13:45 WIB
Purbaya Siap Permanenkan PPh Final 0,5% Asal UMKM Tidak Ngibul Soal Omzet
Menkeu Purbaya Siap Permanenkan PPh Final 0,5% Asal UMKM Tidak Ngibul Soal Omzet. (Foto: Okezone.com/Kemenko)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang menjadikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final permanen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan besaran 0,5%. Tarif PPh final ini berlaku tanpa batasan waktu.

Hanya saja, Purbaya memberikan syarat tegas agar pelaku UMKM tidak memanipulasi omzet mereka demi mendapatkan tarif pajak yang rendah.

"Nanti kita lihat keadaannya seperti apa. Sebetulnya kalau betul-betul mereka UMKM nggak ngibul-ngibul, harusnya sih nggak apa-apa dipermanenkan," kata Purbaya dalam media briefing di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).

Meski wacana permanen dibuka, Purbaya menyatakan akan memantau kondisi perekonomian dan implementasi kebijakan ini di lapangan selama dua tahun ke depan. "Kita lihat dua tahun ke depan seperti apa deh (ekonominya). Biar saya lihat dulu seperti apa implementasinya di lapangan," katanya.

Adapun sebelum wacana permanen ini diumumkan, pemerintah telah memperpanjang pengenaan PPh final UMKM sebesar 0,5 persen hingga tahun 2029. Kebijakan ini berlaku bagi pelaku UMKM dengan omzet bruto maksimal Rp4,8 miliar per tahun.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/320/3183708//purbaya-vNMJ_large.jpg
Catat! Purbaya Akan Telepon Laporan Masalah Pajak dan Bea Cukai Lewat 0815-9966-662
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/320/3183686//purbaya-QNqL_large.jpg
Kementerian dan Lembaga Kembalikan Rp3,5 Triliun, Purbaya: Mereka Nyerah, Enggak Mau Belanja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183634//purbaya-CSKO_large.jpg
Purbaya Pastikan Tidak Ada Tumpang Tindih Pengawasan Belanja Pusat dan Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183625//bea_cukai-uTFS_large.jpg
Purbaya Buka Kesempatan 300 Lulusan SMA Jadi Pegawai Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183624//purbaya-EXd4_large.jpg
Purbaya Pastikan Penagihan Utang BLBI Tetap Jalan Meski Satgas Dibubarkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183613//purbaya-yK41_large.jpg
Purbaya Berhasil Tagih Rp8 Triliun dari Tunggakan Pajak Rp60 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement