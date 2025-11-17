Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Hasil Pengembangan Kilang KPI di Dumai, Cilacap, dan Balikpapan

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |08:51 WIB
Ini Hasil Pengembangan Kilang KPI di Dumai, Cilacap, dan Balikpapan
KPI mengelola dan mengembangkan kilang-kilang strategis milik Pertamina. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) terus meningkatkan pengembangan kilang strategis di Indonesia, seperti Dumai, Cilacap hingga Balikpapan. Langkah-langkah strategis mencakup modernisasi fasilitas, inovasi teknologi, serta produksi bahan bakar ramah lingkungan, sekaligus mendukung ketahanan energi nasional dan transformasi industri migas tanah air.

Pengembangan Kilang Strategis

Sejak diberi mandat sebagai Subholding Refining and Petrochemical, KPI mengelola dan mengembangkan kilang-kilang strategis milik Pertamina, termasuk Kilang Dumai, Plaju, Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Kilang Kasim.

Berbagai proyek penting telah dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi kilang, antara lain:

Blue Sky dan Green Refinery di Kilang Cilacap

Revitalisasi RCC di Kilang Balongan

Refinery Development Master Plan (RDMP) di Kilang Balongan

Ultra Low Sulfur Diesel (ULSD) di Kilang Balongan

Platformer I di Kilang Dumai

Revamp CDU Unit IV di Balikpapan

Pembangunan tangki minyak, pipa, dan relokasi fasilitas terminal

Langkah-langkah ini menunjukkan KPI tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga meningkatkan keandalan infrastruktur untuk mendukung ketahanan energi nasional.

Pencapaian Operasional dan Produktivitas

KPI mencatat kinerja operasional yang signifikan selama periode 2019–2024:

Total bahan baku yang diolah: 320 juta barel per tahun

Produksi BBM: 250 juta barel per tahun

Produksi non-BBM: 30 juta barel per tahun

Produk lainnya: 21 juta barel per tahun

Plant Availability Factor (PAF): 99%

Yield Valuable Product: 81%

Energy Intensity Index (EII) 2021–2024: 107%

Angka-angka ini mencerminkan efisiensi, produktivitas, dan keandalan fasilitas kilang KPI yang tinggi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181177//kilang-UTa9_large.jpg
RI Stop Impor Solar 2026 Usai RDMP Kilang Balikpapan Diresmikan 10 November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180087//kilang-Gj26_large.jpg
Risiko Tinggi, Budaya Keselamatan Harus Jadi Identitas Pekerja Migas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178908//purbaya-aWfy_large.jpg
Purbaya dan Bos Pertamina Sepakat Bangun Kilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177869//pertamina-Qqsb_large.jpg
Daftar Proyek Pertamina Dukung Ekonomi RI, Kilang Minyak Terbesar Siap Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177810//bahlil-S7WC_large.jpg
Prabowo Minta Bahlil Percepat Legalitas Sumur Minyak Rakyat hingga Kilang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176966//rdmp_balikpapan-7gBu_large.jpg
RDMP Balikpapan Tingkatkan Kapasitas Produksi BBM dan LPG, Dukung Ketahanan Energi di RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement