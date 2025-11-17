Ini Hasil Pengembangan Kilang KPI di Dumai, Cilacap, dan Balikpapan

JAKARTA - PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) terus meningkatkan pengembangan kilang strategis di Indonesia, seperti Dumai, Cilacap hingga Balikpapan. Langkah-langkah strategis mencakup modernisasi fasilitas, inovasi teknologi, serta produksi bahan bakar ramah lingkungan, sekaligus mendukung ketahanan energi nasional dan transformasi industri migas tanah air.

Pengembangan Kilang Strategis

Sejak diberi mandat sebagai Subholding Refining and Petrochemical, KPI mengelola dan mengembangkan kilang-kilang strategis milik Pertamina, termasuk Kilang Dumai, Plaju, Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Kilang Kasim.

Berbagai proyek penting telah dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi kilang, antara lain:

Blue Sky dan Green Refinery di Kilang Cilacap

Revitalisasi RCC di Kilang Balongan

Refinery Development Master Plan (RDMP) di Kilang Balongan

Ultra Low Sulfur Diesel (ULSD) di Kilang Balongan

Platformer I di Kilang Dumai

Revamp CDU Unit IV di Balikpapan

Pembangunan tangki minyak, pipa, dan relokasi fasilitas terminal

Langkah-langkah ini menunjukkan KPI tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga meningkatkan keandalan infrastruktur untuk mendukung ketahanan energi nasional.

Pencapaian Operasional dan Produktivitas

KPI mencatat kinerja operasional yang signifikan selama periode 2019–2024:

Total bahan baku yang diolah: 320 juta barel per tahun

Produksi BBM: 250 juta barel per tahun

Produksi non-BBM: 30 juta barel per tahun

Produk lainnya: 21 juta barel per tahun

Plant Availability Factor (PAF): 99%

Yield Valuable Product: 81%

Energy Intensity Index (EII) 2021–2024: 107%

Angka-angka ini mencerminkan efisiensi, produktivitas, dan keandalan fasilitas kilang KPI yang tinggi.