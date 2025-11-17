Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PLTS Bikin Desa Mandiri Energi dan Hasil Panen Naik 30% 

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |16:14 WIB
PLTS Bikin Desa Mandiri Energi dan Hasil Panen Naik 30% 
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi solusi agar setiap desa di Indonesia mandiri energi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi solusi agar setiap desa di Indonesia mandiri energi. Seperti di Desa Sukobubuk, Kabupaten Pati, yang kini menjadi model desa mandiri energi dengan sistem PLTS 10 kWp dan 20 kWh.

Energi surya tersebut berhasil menggantikan ketergantungan listrik konvensional. PLTS ini mampu menggerakkan pompa irigasi pertanian, cold storage hasil panen, serta penerangan fasilitas umum.

Kombinasi energi surya dan koneksi internet satelit membuka peluang ekonomi baru bagi warga desa, terutama di sektor pertanian dan UMKM pangan.

“Sistem dibangun dengan mendengarkan kebutuhan masyarakat melalui diskusi, tujuannya untuk mensinergikan kebutuhan dan potensi alam yang ada. Ide ini didorong oleh masyarakat, Desabumi dan SRE membantu merumuskan untuk menciptakan teknologi tepat guna,” ungkap Pendiri Society of Renewable Energy (SRE) Indonesia, Zagy Berian, Senin (17/11/2025).

Desa Sukobubuk kini menjadi contoh bagaimana kemandirian energi dan akses digital dapat berjalan beriringan untuk mendorong kemajuan desa.

"Masyarakat juga terus berkembang dalam memanfaatkan energi terbarukan serta konektivitas internet untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperluas peluang di berbagai sektor," ujar Pendiri Desabumi, Gamma Thohir.

 

