Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Telur di Peternak Stabil tapi Harga di Sejumlah Daerah Naik, Pinsar: Siapa yang Bermain? 

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |08:26 WIB
Harga Telur di Peternak Stabil tapi Harga di Sejumlah Daerah Naik, Pinsar: Siapa yang Bermain? 
Harga Telur Stabil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA  - Di tengah isu kenaikan harga telur di sejumlah daerah, para peternak menegaskan tidak ada kenaikan harga di tingkat peternak. Harga telur ditingkat peternak saat ini tetap stabil di angka Rp24.000-Rp26.500 per kilogram, sesuai harga acuan pemerintah. 

Bahkan produksi nasional berada dalam kondisi surplus sehingga tidak ada alasan pasokan menjadi penyebab kenaikan di pasar.

Ketua Presidium Pinsar Petelur Nasional, Yudianto Yosgiarso, menyatakan seluruh peternak ayam petelur di Indonesia masih menjual telur pada harga stabil dan berada di bawah batas acuan.

“Saat ini kami menjual dalam koridor Kisman Rp24.000–Rp26.500. Tidak pernah naik. Jadi kalau harga di pasar melonjak, ya pertanyaannya, siapa yang bermain?,” kata Yudianto dikutip di Jakarta, Kamis (20/11/25).

Lebih lanjut, Yudianto mengatakan produksi telur nasional berada pada kisaran 6,4 hingga 6,5 juta ton dan produksi ini masih surplus. 

Untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), peternak diminta meningkatkan produksi hingga 700 ribu ton secara bertahap dan mereka siap memenuhinya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/455/3114303/telur-16AE_large.JPG
Harga Telur Tembus Rp163 ribu, Warga AS Kompak Beralih Ternak Ayam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/320/3098776/harga-telur-ayam-ras-tembus-rp31-500-di-natal-2024-ini-kata-pedagang-Gfdviwrudo.jpg
Harga Telur Ayam Ras Tembus Rp31.500 di Natal 2024, Ini Kata Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/320/3074067/ternyata-telur-ayam-punya-kasta-ini-rincian-harganya-2bkCflyLCL.jpg
Ternyata Telur Ayam Punya Kasta, Ini Rincian Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/320/2992441/harga-telur-ayam-naik-jelang-lebaran-2024-ini-penyebabnya-wzH5J2NQjM.jpg
Harga Telur Ayam Naik Jelang Lebaran 2024, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/320/2990265/masih-mahal-harga-telur-dijual-rp30-ribu-kg-Rtd6ine5Yg.jpg
Masih Mahal, Harga Telur Dijual Rp30 Ribu/Kg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/320/2975992/harga-telur-ayam-ikut-ikutan-naik-jelang-ramadhan-2024-ZgH0n4VinQ.jpg
Harga Telur Ayam Ikut-ikutan Naik Jelang Ramadhan 2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement