Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengintip Kekuatan Industri Tekstil Hadapi Tekanan Produk Impor dan Harga Murah

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |16:22 WIB
Mengintip Kekuatan Industri Tekstil Hadapi Tekanan Produk Impor dan Harga Murah
Industri tekstil Indonesia dinilai tetap strategis meski tertekan oleh banjir produk impor murah dan tekstil bekas. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Industri tekstil Indonesia dinilai tetap strategis meski tertekan oleh banjir produk impor murah dan tekstil bekas. Industri ini masih bisa bangkit, asalkan pabrik beradaptasi dengan modernisasi, efisiensi, dan perubahan pasar global.

Menurut Ketua Umum IKA ITT STTT, Riady Madyadinata, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia bukanlah sunset industry. Yang sesungguhnya “sunset” adalah pabrik-pabrik yang tidak efisien, tidak berinvestasi pada mesin baru, dan tidak adaptif terhadap perubahan pasar.

"Di tengah tekanan perlambatan ekonomi global, banjir produk impor, dan biaya energi yang tinggi, industri TPT Indonesia masih menjadi sektor strategis karena mampu menyerap jutaan tenaga kerja dan berkontribusi signifikan terhadap ekspor nonmigas. Walaupun utilisasi pabrik banyak yang turun ke kisaran 30–50 persen, ketergantungan pada bahan baku impor tetap tinggi," kata Riady, Kamis (20/11/2025).

Dia menuturkan, saat ini memang ada pabrik tekstil yang belum mau melakukan perubahan. Mereka bertahan dengan mesin tua sehingga efisiensinya menurun.

Di sisi lain, ada impor bahan baku wajib yang kurang terukur dan transparan. Padahal, pasokan bahan baku domestik kurang, sehingga impor yang terukur dan transparan justru diperlukan untuk menjaga kelangsungan produksi dan mencegah pembeli global beralih ke negara lain.

"Safeguard wajib dikenakan ketika pasokan domestik oversupply dan industri lokal injury, tetapi ketika pasokan lokal berkurang, impor harus tetap dilakukan dengan kuota yang transparan dan pengawasan yang ketat," kata dia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/11/3184698//tabungan_emas_holding_ultra_mikro_bri_naik-qeEc_large.jpeg
Investasi Rakyat Kian Bersinar, Tabungan Emas Holding UMi BRI Naik 66,9 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184568//gubernur_bank_indonesia-SPAt_large.jpg
Bos BI Ungkap Alasan Emas Jadi Primadona Aset Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/622/3184576//mnc_sekuritas-gjZq_large.jpg
MNC Sekuritas Edukasi di SMK Pariwisata Metland, Dorong Generasi Muda Melek Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184531//investasi_di_indonesia-BbTo_large.jpg
Wamen Investasi Ungkap Toyota Bakal Bangun Pabrik Etanol di Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184526//wamen_investasi_soal_ormas_palak_investasi-7SiI_large.jpg
Aksi Premanisme dan Ormas Bikin Biaya Investasi di Indonesia Bengkak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/11/3184383//kitkat_gold-4sZB_large.jpg
Transparansi Investasi: Konsumen Bisa Scan Keaslian KitKat Gold Kapan Saja
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement