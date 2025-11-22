Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Gaji Kurir Ekpedisi per Bulan? 

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |20:34 WIB
Berapa Gaji Kurir Ekpedisi per Bulan? 
Gaji Kurir (Foto: Okezone)
JAKARTA - Berapa gaji kurir ekpedisi per bulan?  Profesi kurir bisa menjadi salah satu opsi yang patut dipertimbangkan untuk mencari pekerjaan atau baru memulai perjalanan karier.  

Lalu apakah gaji kurir cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup? Bisa iya, bisa juga tidak. gaji kurir itu bukan angka tetap.

Jenis kurir: ada kurir reguler, kurir kilat, sampai kurir instan.

Masing-masing punya sistem kerja dan insentif yang beda. Kurir yang bekerja di Jakarta biasanya bisa mendapatkan penghasilan lebih tinggi dibanding yang di daerah, karena UMK-nya juga lebih tinggi. 

Sistem penggajian di tiap perusahaan. Beberapa perusahaan menggaji kurir berdasarkan jumlah paket, sebagian lain menggunakan sistem harian, dan ada juga yang memberikan gaji pokok ditambah bonus. Ada juga jumlah paket yang bisa diselesaikan. 

Semakin banyak paket yang bisa diantar, makin besar juga besaran gaji yang akan diperoleh. Berikut Okezone rangkum soal gaji kurir, Sabtu (22/11/2025).

 1. Gaji Kurir JNE

Kurir JNE mendapatkan gaji pokok di kisaran Rp2 juta–Rp3 juta per bulan.

Selain itu, mereka juga dapat tunjangan bensin Rp150 ribu per minggu, uang kehadiran Rp440 ribu, dan servis kendaraan Rp300 ribu.

 

Telusuri berita finance lainnya
