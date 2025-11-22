Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Faktor-Faktor Penentu Gaji PNS Naik atau Tidak

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |07:05 WIB
Faktor-Faktor Penentu Gaji PNS Naik atau Tidak
Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) diusulkan mengalami kenaikan. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) diusulkan mengalami kenaikan. Namun, Kemenkeu menekankan keputusan kenaikan gaji PNS bukan hal sederhana karena melibatkan banyak faktor, termasuk kondisi fiskal negara.

"Pada intinya, kita baru saja menerima surat dari MenPAN-RB. Saat ini tentu saja sedang kita kaji, sedang kita pertimbangkan. Kita belum mengambil keputusan apa pun, tapi faktor-faktor yang dipertimbangkan itu banyak. Ini bukan hanya sekadar kita naikkan gaji, tidak seperti itu," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman.

Menurutnya, faktor yang akan menjadi penentu keputusan meliputi penilaian atas hasil kerja dan produktivitas para PNS, serta mempertimbangkan kondisi keuangan dan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kajian ini sejalan dengan pernyataan sebelumnya yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang berkali-kali menegaskan bahwa setiap keputusan terkait kenaikan gaji ASN akan mempertimbangkan anggaran negara dan masih dalam tahap pembahasan.

 

