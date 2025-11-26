Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IMG Campus Connect, Angela Tanoesoedibjo Minta Mahasiswa Siap Hadapi Perubahan Industri Media

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |14:06 WIB
IMG Campus Connect, Angela Tanoesoedibjo Minta Mahasiswa Siap Hadapi Perubahan Industri Media
iNews Media Group Campus Connect (ICC) di Universitas Tarumanagara (Untar), Jakarta. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA – CEO iNews Media Group, Angela Herliani Tanoesoedibjo, menyoroti perubahan dalam industri media dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditekankan Angela saat memberikan sambutan dalam iNews Media Group Campus Connect (ICC) di Universitas Tarumanagara (Untar), Jakarta.

Menurutnya, mahasiswa dapat mempersiapkan diri dan adaptif menerima perubahan tersebut apabila ingin berkarier dalam industri media.

“Sekarang koran sudah beralih ke website. Website pun juga sekarang bisa dikatakan hampir punah dengan kehadiran AI tools dan lain sebagainya,” ujarnya, Rabu (26/11/2025).

Perubahan di sektor media dinilai tidak lagi berjalan bertahap, melainkan berlangsung secara drastis dan menuntut adaptasi cepat dari generasi muda.

Mulai dari meredupnya bisnis koran, Angela menyoroti peralihan ke platform digital, hingga munculnya alat berbasis kecerdasan buatan (AI).

Menurutnya, fenomena ini menunjukkan bahwa industri media berada dalam fase transformasi mendalam.

“Sebagian besar masyarakat kini mendapatkan informasi langsung dari berbagai platform digital berbasis otomatisasi, tanpa lagi mengetikkan alamat situs berita,” ujarnya.

“Sekarang mungkin tanya informasi di AI tools kan? Ada yang masih ‘www dot’? Ada yang masih nge-klik itu? Most probably sudah enggak,” tambahnya.

 

