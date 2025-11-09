MNC Peduli Dorong UMKM Desa Naik Kelas Lewat Golden Pitch 2025

JAKARTA – MNC Peduli menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pemberdayaan UMKM melalui ajang Golden Pitch 2025 pada Program Desa Emas 2025, yang dihelat oleh Yayasan Setara Indonesia dan Yayasan INOTEK di Agrinex Expo, JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Kegiatan ini merupakan hasil perjalanan delapan bulan pendampingan intensif di empat wilayah binaan, yakni Magelang, Karawang, Indramayu, serta Bogor dan Sukabumi.

Ketua Umum MNC Peduli, Angela Tanoesoedibjo, mengatakan pihaknya telah menjalankan pemberdayaan pelaku UMKM desa dan akan terus mendukung mereka agar bisa naik kelas.

"Ya, kita sudah lakukan itu kemarin di daerah Sukabumi dan ke depannya kita akan garap bersama terus. Dan tentunya kami dari MNC, dari MNC Peduli maupun dari MNC Group sebagai media, kita bisa terus membantu dari segi pemasarannya dan sosialisasi," kata Angela, Sabtu (8/11/2025).

Ia menegaskan kunci keberhasilan pelaku UMKM desa dalam mengembangkan usaha adalah dengan memahami potensi unggulan daerah masing-masing. Menurutnya, keunggulan potensi lokal memiliki nilai tambah yang besar jika dikelola dengan baik.

Angela mencontohkan salah satu peserta Golden Pitch 2025 asal Indramayu yang mampu memanfaatkan hasil panen mangga menjadi produk olahan bernilai jual tinggi.

"Tadi dijelaskan kalau bisa 20 kilo itu Rp13.000, tapi begitu ada nilai tambah, itu satu pack bisa Rp15.000, yang pasti hanya membutuhkan lebih sedikit raw mangganya," ujar Angela.

Ia menambahkan, pelaku usaha perlu mengidentifikasi potensi daerah serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya. “Kita harus identifikasi potensi daerah dan bagaimana mengembangkan SDM daerah tersebut supaya bisa melakukan riset dan pengembangan yang menambah nilai produk,” ucapnya.

Selain itu, Angela menilai pelaku UMKM juga harus mampu memperluas akses pasar. Ia mengapresiasi kegiatan yang digelar Yayasan Setara Indonesia dan INOTEK karena memberi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk menjalin kerja sama bisnis yang lebih luas.

“Tadi kita lihat ada MoU dengan beberapa pihak sehingga bisa langsung akses ekspor dan juga langsung ada akses pasarnya. Jadi saya rasa ini hal yang konkret sekali dan butuh kerja sama berbagai pihak agar pengembangan pangan di Indonesia terus berjalan,” tutur Angela.

Sementara itu, Pendiri Yayasan Setara Indonesia dan Yayasan INOTEK, Sandiaga Salahuddin Uno, menjelaskan bahwa Program Desa Emas 2025 ditujukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Melalui program ini, pihaknya mengarahkan pelaku UMKM untuk menciptakan peluang usaha sekaligus membuka lapangan kerja baru di daerah.

"Kita sudah turun di Sukabumi, di Bogor, di sekitar Lido, tapi juga ada wilayah di Indramayu, Magelang, Karawang, dan beberapa daerah lainnya. Kita akan terus keliling karena Pak Prabowo menginginkan kedaulatan pangan," ujar Sandi.

Ia berharap program ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi, kata dia, program ini juga selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan Asta Cita.

"Pemerintah sudah menetapkan enam dari delapan Asta Cita berada di sektor pangan. Ini bisa kita kembangkan bersama," tutur Sandi.

Di tempat yang sama, Owner Riva Cake, Vini Wulan Dhiani (Vini), mengaku sangat terbantu dengan keberadaan MNC Peduli. Ia menyebut peran lembaga tersebut sangat berdampak besar terhadap pengembangan usahanya.

"Keterlibatannya sangat besar ya, karena selama pendidikan dan pelatihan kemarin, kami dilatih dengan berbagai macam materi. Materi yang selama ini kami minim, akhirnya jadi tahu dan bisa diterapkan," tutur Vini.

Selama pendampingan, Vini mengaku banyak mendapat pelatihan, mulai dari manajemen bisnis hingga strategi pemasaran produk di media sosial. Menurutnya, dukungan itu membuatnya semakin optimistis terhadap perkembangan usaha kue yang ia rintis.

"Karena bisa dipromosikan dan dipasarkan, pastinya dibantu oleh MNC. Atas kegiatan dan program ini, usaha saya jadi lebih dikenal. Alhamdulillah ini luar biasa, menambah pemasaran dan membantu ekspansi ke depan," pungkas Vini.