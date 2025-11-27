Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Panggil Purbaya dan Bahlil ke Istana, Ada Apa?

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |16:27 WIB
Prabowo Panggil Purbaya dan Bahlil ke Istana, Ada Apa?
Prabowo Panggil Purbaya dan Bahlil ke Istana, Ada Apa? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Pemanggilan Purbaya dan Bahlil ini setelah keduanya melakukan rapat di hari sebelumnya. Purbaya mengungkapkan bahwa dalam rapat ini akan membahas sejumlah isu strategis, termasuk subsidi LPG. 

"Rapat katanya ada yang berhubungan dengan subsidi LPG, gas itu," katanya kepada awak media.

Namun, ketika ditanya apakah pemerintah berencana menambah kuota subsidi LPG, Purbaya belum dapat memastikan. "Saya belum tau. saya tunggu nanti lah seperti apa," katanya.

Purbaya juga menepis bahwa pembahasan rapat berkaitan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). "Sepertinya enggak. Saya enggak tahu, sepertinya enggak."

Purbaya juga membenarkan bahwa pembahasan subsidi gas yang dimaksud adalah LPG 3 kilogram. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186289/purbaya-0GpE_large.jpg
Sidang Aduan Lapor Pak Purbaya Minggu Depan, Purbaya: Kita Bereskan Lebih Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186284/purbaya-qdlg_large.jpg
Akui Tak Ada Petugas, Purbaya Siap Tugaskan Bea Cukai ke Bandara IMIP Morowali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186281/purbaya-sNQg_large.jpg
Perbaiki Cara Kumpulkan Pajak, Purbaya Akui Ekonomi Lagi Susah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186259/purbaya-yUIv_large.jpg
Kejagung Selidiki Kasus Dugaan Pengecilan Pajak, Purbaya: Saya Enggak Ikut Campur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186120/purbaya-pSqv_large.jpg
Rosan Ajak ke China Bahas Utang Whoosh, Purbaya: Asal Dia yang Bayar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186095/purbaya-uXrO_large.jpg
IHSG Tembus Rekor 8.602, Purbaya: Mantap To The Moon!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement