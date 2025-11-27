Prabowo Panggil Purbaya dan Bahlil ke Istana, Ada Apa?

Prabowo Panggil Purbaya dan Bahlil ke Istana, Ada Apa? (Foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Pemanggilan Purbaya dan Bahlil ini setelah keduanya melakukan rapat di hari sebelumnya. Purbaya mengungkapkan bahwa dalam rapat ini akan membahas sejumlah isu strategis, termasuk subsidi LPG.

"Rapat katanya ada yang berhubungan dengan subsidi LPG, gas itu," katanya kepada awak media.

Namun, ketika ditanya apakah pemerintah berencana menambah kuota subsidi LPG, Purbaya belum dapat memastikan. "Saya belum tau. saya tunggu nanti lah seperti apa," katanya.

Purbaya juga menepis bahwa pembahasan rapat berkaitan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). "Sepertinya enggak. Saya enggak tahu, sepertinya enggak."

Purbaya juga membenarkan bahwa pembahasan subsidi gas yang dimaksud adalah LPG 3 kilogram.