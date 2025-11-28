IHSG Sesi I Turun ke 8.517, Saham Teknologi dan Energi Lesu

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) balik melemah pada sesi pertama perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) balik melemah pada sesi pertama perdagangan hari ini. Indeks saham turun 0,33% atau 27,87 poin ke level 8.517.

Siang ini, Jumat (28/11/2025), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 25,11 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp10,78 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,40 juta kali. Adapun, sebanyak 346 saham harganya turun, 254 saham harganya naik, dan 207 saham lain harganya stagnan.

Sektor teknologi turun 0,27%, sektor energi turun 0,25%, sektor kesehatan turun 0,52%, sektor keuangan turun 0,15%, sektor siklikal turun 0,12%, dan sektor non-siklikal turun 0,74%. Sedangkan sektor infrastruktur naik 0,06%, sektor bahan baku naik 0,18%, sektor transportasi naik 0,11%, sektor industri naik 0,54%, sektor properti naik 1,88%.