HOME FINANCE HOT ISSUE

Bank Jakarta Salurkan 100 Persen Dana Pemerintah Rp1 Triliun

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |11:30 WIB
Bank Jakarta Salurkan 100 Persen Dana Pemerintah Rp1 Triliun
JAKARTA - Bank Jakarta menuntaskan penyaluran penempatan dana pemerintah sebesar Rp1 triliun pada November 2025. Bank Jakarta menyalurkan dana sebesar Rp1 triliun tersebut secara tuntas dan tepat waktu dalam periode 12-21 November 2025. 

Penyaluran ini diprioritaskan kepada sektor-sektor produktif yang memiliki multiplier effect bagi perekonomian daerah, termasuk UMKM. Laporan realisasi telah disampaikan secara resmi kepada Kementerian Keuangan.

"Setelah seluruh dana pemerintah tersebut tersalurkan, Bank Jakarta melanjutkan ekspansi kredit dan pembiayaan yang berasal dari likuiditas bank yang dihimpun secara sehat dan berkelanjutan," kata Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Dalam rangka mendukung program percepatan ekonomi nasional, Bank Jakarta telah menyiapkan pipeline pembiayaan yang kuat, terukur, dan prudent untuk skala penempatan dana yang lebih besar. 

"Hal ini mencerminkan kesiapan Bank Jakarta untuk menjalankan mandat pemerintah secara optimal dan bertanggung jawab," katanya.

Saat ini, Bank Jakarta berada dalam kondisi yang solid, tercermin dari tingkat kesehatan bank kategori sehatberdasarkan penilaian OJK semester I tahun 2025, likuiditas yang kuat dan terjaga, kualitas aset yang baik dan NPL yang terkendali.

"Kondisi ini memperkuat kemampuan Bank Jakarta dalam mengelola dan menyalurkan pembiayaan dalam skala signifikan," ujarnya.

 

