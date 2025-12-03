Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Bonus Tahunan Sama dengan THR? Ini Faktanya 

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |22:19 WIB
Apakah Bonus Tahunan Sama dengan THR? Ini Faktanya 
Bonus dan THR (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apakah bonus tahunan sama dengan THR? Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2026, sebagian karyawan maupun pegawai dibuat bingung untuk membedakan antara bonus tahunan dan Tunjangan Hari Raya atau THR. 

Lalu apakah bonus tahunan sama dengan THR? 

Perbedaan antara THR dan bonus tahunan dilihat dari segi kebijakan, tujuan, waktu pemberian hingga cara perhitungannya. 

Agar tak menjadi salah paham, artikel di bawah ini memberikan penjelasan singkat apa itu THR dan bonus tahunan, bagaimana kebijakan dan perhitungannya, serta kapan menerimanya. 

Bonus yaitu sejumlah pendapatan yang diberikan perusahaan di luar upah atau gaji pokok karyawan sebagai hadiah karena telah melakukan pekerjaan dengan baik. 

Bonus tahunan biasanya diberikan kepada karyawan berdasarkan aturan Ketenagakerjaan, merupakan komponen non-upah. dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah. 

Komponen itu meliputi fasilitas, bonus, dan tunjangan hari raya atau THR. 

Bonus sendiri diatur dalam peraturan ketenagakerjaan terbaru, yaitu PP no.36 Thaun 2021. Sifat bonus wajib atau tidaknya, tergantung perusahannya. 

Lalu apakah perusahaan sudah mencantumkan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja karyawan bisa terlihat saat membuat surat perjanjian kerja. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/320/3129654/wamenaker-L2f6_large.png
Kumpulkan Aplikator, Wamenaker Marah Bonus Hari Raya Ojol Cuma Rp50.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/320/3127875/thr-nrXv_large.jpg
Ada 438 Aduan Perusahaan Tak Bayar THR Lebaran ke Karyawan, Segera Lapor ke Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/320/3127873/wamenaker-EHn5_large.jpg
Wamenaker Geram Ojol Hanya Dapat THR Rp50 Ribu: Aplikator Rakus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127308/thr-JM4m_large.jpeg
Besok Lebaran, Masih Banyak Perusahaan Belum Bayar THR ke Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/622/3127065/thr-tehI_large.jpg
Apakah Pekerja Luar Negeri Dapat THR Lebaran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/320/3126481/menaker-rgHQ_large.png
Heboh Driver Ojol Cuma Dapat Rp50 Ribu, Menaker: Bonus Hari Raya Beda dengan THR
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement