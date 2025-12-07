Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta RI Siap Kembangkan Energi Nuklir, Ini Kata Hashim 

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |09:17 WIB
4 Fakta RI Siap Kembangkan Energi Nuklir, Ini Kata Hashim 
Hashim soal Energi Nuklir (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan pemerintah sedang mengembangkan energi listrik dari tenaga nuklir. 

Berikut fakta-fakta Indonesia siap kembangkan energi nuklir yang dirangkum Okezone, Minggu (7/12/2025). 

1. Potensi Tambang

Uranium Hashim pun mempersilakan anggota Kadin Indonesia untuk mencari potensi tambang uranium sebagai bahan dasar nuklir.

Hashim menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tak ingin phase out dari energi fosil.

“Ini penting sekali, karena pemerintah kita ditekan-ditekan, dan saya pun ditekan untuk commit phase out fossil fuels, kita phase out batu bara, minyak, dan gas alam. Ini kita tolak. Kita tetap commit, tapi namanya phase down,” ujar Hashim hal itu disampaikan Hashim saat berpidato menutup Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2025 Kadin Indonesia di The Park Hyatt Indonesia, Jakarta Pusat. 

 

