HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Melonjak ke 8.693 

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |12:25 WIB
IHSG Sesi I Melonjak ke 8.693 
IHSG Sesi I (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada penutupan sesi I perdagangan Rabu (10/12/2025). IHSG parkir di level 8.693,71 atau naik 0,42 persen dibandingkan penutupan sebelumnya di 8.657.

Sepanjang sesi pagi, IHSG bergerak dalam rentang 8.668,61 hingga 8.720,88. Data BEI mencatat volume transaksi mencapai 41,98 miliar saham dengan nilai Rp19,18 triliun dan frekuensi 2,124 juta kali.

Sebanyak 274 saham menguat, 428 turun, dan 255 stagnan.

Sementara itu, indeks LQ45 naik 0,57 persen ke 852,86 pada sesi I. Penguatan juga terjadi pada indeks JII yang naik 1,49 persen serta ISSI yang menguat 1,16 persen.

Sektor infrastruktur menjadi pendorong utama penguatan setelah 4,95 persen, disusul energi melonjak 2,03 persen.

Penguatan juga tampak di sektor barang baku yang naik 1,42 persen serta sektor cyclical yang menguat 0,96 persen.

Tekanan jual masih terlihat pada sektor keuangan yang turun 0,65 persen serta sektor properti yang melemah 0,43 persen.

 

