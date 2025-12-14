Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Diskon 20% Tol Trans Jawa, Jakarta-Semarang Hanya Rp345.850

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |06:02 WIB
Diskon 20% Tol Trans Jawa, Jakarta-Semarang Hanya Rp345.850
Tarif tarif Jakarta-Semarang hanya Rp345.850 setelah diskon 20%. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Masyarakat yang mau liburan menggunakan kendaraan pribadi dan melintasi Tol Trans Jawa, dapat memperhatikan tanggal-tanggal diberlakukannya diskon tarif tol hingga 20%. Sebab dengan potongan tersebut, tarif tarif Jakarta-Semarang hanya Rp345.850 setelah diskon 20%. 

VP Corporate Secretary dan Legal PT JTT, Ria Marlinda Paallo menjelaskan, diskon ini diberikan untuk pengguna jalan yang melakukan perjalanan dari arah Jakarta melalui Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek menuju Semarang melewati GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang, begitupun sebaliknya.

Adapun tarif diskon untuk perjalanan dari Jakarta menuju Semarang, khusus untuk asal GT Cikampek Utama menuju GT Kalikangkung, berlaku pada periode 22-23 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Kendaraan Golongan I: Semula Rp413.500,- menjadi Rp345.850,-, potongan tarif sebesar Rp67.650,-

Kendaraan Golongan II dan III: Semula Rp639.000,- menjadi Rp533.800,-, potongan tarif sebesar Rp105.200,-

Kendaraan Golongan IV dan V: Semula Rp841.000,- menjadi Rp702.950,-, potongan tarif sebesar Rp138.050,-

Sementara itu, untuk perjalanan dari Semarang menuju Jakarta, khusus untuk asal GT Kalikangkung menuju GT Cikampek Utama, berlaku pada periode 22-23 Desember 2025, dengan rincian tarif sebagai berikut:

Kendaraan Golongan I: Semula Rp434.500,- menjadi Rp377.700,-, potongan tarif sebesar Rp56.800,-

Kendaraan Golongan II dan III: Semula Rp671.000,- menjadi Rp582.000,-, potongan tarif sebesar Rp89.000,-

Kendaraan Golongan IV dan V: Semula Rp883.500,- menjadi Rp767.100,-, potongan tarif sebesar Rp116.400,-

 

